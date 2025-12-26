Трое выходцев из Казахстана оказались в перечне так называемых "худших из худших" преступников-иностранцев, опубликованном Министерством внутренней безопасности США, передает BAQ.KZ.

Речь идет о списке, который формируется на основе данных Службы иммиграционного и таможенного контроля США и включает иностранных граждан, задержанных на территории страны и признанных представляющими значительную угрозу общественной безопасности.

Согласно открытой информации американского ведомства, казахстанцы включены в этот перечень наряду с гражданами других государств, в том числе Украины, России, Армении и ряда стран Латинской Америки. При этом основную часть списка составляют выходцы из латиноамериканских стран, в первую очередь Мексики.

Как следует из данных, опубликованных в федеральной базе, трое выходцев из Казахстана были задержаны в разных штатах США и осуждены за тяжкие уголовные преступления. Один из них был арестован в штате Алабама и осужден за нападение и получение краденого имущества. Второй фигурант был задержан во Флориде по обвинению в краже. Третий был арестован в штате Орегон за нападение с применением оружия.

В Министерстве внутренней безопасности США отмечают, что включение в список "худших из худших" означает совершение преступлений, которые власти страны считают представляющими серьезную угрозу для общества либо связанными с грубыми нарушениями иммиграционного законодательства. Этот перечень используется при проведении правоохранительных операций, а также при принятии решений о приоритетном задержании и депортации иностранных граждан.

Имена фигурантов и подробности судебных решений в официальной публикации американского ведомства не раскрываются. При этом сам факт включения троих выходцев из Казахстана в данный список зафиксирован в открытых источниках и подтвержден данными Министерства внутренней безопасности США.