Трое казахстанцев нелегально вывезли железную руду на 2 млрд тенге

В Карагандинской области осудили фигурантов дела о незаконном недропользовании.

По данным Генеральной прокуратуры, факты нарушения были выявлены Специализированной природоохранной прокуратурой региона в ходе надзорной деятельности.

По материалам расследования установлено, что одно из предприятий области в течение четырех лет осуществляло добычу железной руды без соответствующей лицензии. Добытые полезные ископаемые незаконно вывозились за пределы страны.

В результате противоправной деятельности государству причинен ущерб на сумму более 2 млрд тенге.

Трое подозреваемых были взяты под стражу, а также наложен арест на имущество общей стоимостью свыше 360 млн тенге.

Государственное обвинение по делу поддержали органы прокуратуры. По итогам рассмотрения дела Шетский районный суд Карагандинской области признал трех подсудимых виновными в незаконном недропользовании и назначил им наказание в виде лишения свободы на различные сроки.

Приговор суда не вступил в законную силу.