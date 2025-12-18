Стали известны участники юниорского Australian Open-2026, который состоится с 24 января по 1 февраля. В основной сетке престижного турнира сыграют три представителя Казахстана, передает BAQ.KZ.

В число участников вошли 24-я ракетка мира среди юниоров Зангар Нурланулы, получивший десятый номер посева, а также Дамир Жалгасбай, занимающий 60-ю строчку рейтинга ITF Juniors, и Даниэль Тазабеков (94 ITF Juniors).

Отметим, что все трое теннисистов уже имеют опыт совместных выступлений. В прошлом году они представляли Казахстан на финальном этапе командного чемпионата мира - юниорского Кубка Дэвиса. Команда под руководством Сергея Квака заняла пятое место, обыграв четырёхкратных чемпионов мира - сборную Франции.