Сегодня на пульт экстренной службы 112 поступило сообщение о трёх мужчинах, заблудившихся в степной местности Павлодарской области, передаёт BAQ.KZ.

На вызов незамедлительно выехали сотрудники УЧС города Экибастуза. Благодаря оперативным и профессиональным действиям спасателей мужчины были в кратчайшие сроки обнаружены и спасены.

Как выяснилось, ночью они пешком вышли из села Тортуй, расположенного в 75 км от Экибастуза, однако в пути потеряли ориентировку.