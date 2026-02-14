Трое мужчин заблудились в степи Павлодарской области
Сегодня 2026, 18:12
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 18:12Сегодня 2026, 18:12
45Фото: МЧС РК
Сегодня на пульт экстренной службы 112 поступило сообщение о трёх мужчинах, заблудившихся в степной местности Павлодарской области, передаёт BAQ.KZ.
На вызов незамедлительно выехали сотрудники УЧС города Экибастуза. Благодаря оперативным и профессиональным действиям спасателей мужчины были в кратчайшие сроки обнаружены и спасены.
Как выяснилось, ночью они пешком вышли из села Тортуй, расположенного в 75 км от Экибастуза, однако в пути потеряли ориентировку.
"В медицинской помощи спасённые не нуждались", - рассказали в МЧС.
Самое читаемое
- «Отца убивали полчаса»: в Алматы погиб мужчина после жестокого избиения
- Учитель физкультуры из Астаны стал чемпионом в Абу-Даби
- Ревизия в Минпросвещения РК: ведомство урезает форумы и отчётные совещания
- 11 городов Казахстана остаются в «красной зоне» загрязнения воздуха
- В КНБ подтвердили задержание замакима Костанайской области