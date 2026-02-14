Трое мужчин заблудились в степи Павлодарской области

Сегодня 2026, 18:12
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МЧС РК Сегодня 2026, 18:12
Сегодня 2026, 18:12
45
Фото: МЧС РК

Сегодня на пульт экстренной службы 112 поступило сообщение о трёх мужчинах, заблудившихся в степной местности Павлодарской области, передаёт BAQ.KZ.

На вызов незамедлительно выехали сотрудники УЧС города Экибастуза. Благодаря оперативным и профессиональным действиям спасателей мужчины были в кратчайшие сроки обнаружены и спасены.

Как выяснилось, ночью они пешком вышли из села Тортуй, расположенного в 75 км от Экибастуза, однако в пути потеряли ориентировку.

"В медицинской помощи спасённые не нуждались", - рассказали в МЧС.

Самое читаемое

Наверх