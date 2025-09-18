В округе Йорк (штат Пенсильвания) произошла трагедия: в результате вооружённого нападения погибли трое сотрудников полиции, ещё двое находятся в критическом состоянии, передает BAQ.KZ со ссылкой на The New York Times.

Инцидент произошёл около 14:10 по местному времени в сельской местности, где полицейские проводили оперативные мероприятия в рамках расследования. Внезапно они подверглись обстрелу со стороны вооружённого мужчины.

По данным властей, нападавший был нейтрализован ответным огнём. Личность стрелявшего пока официально не раскрывается. Двое тяжело раненых офицеров были оперативно доставлены в местную больницу, где за их жизнь борются врачи.

Генеральный прокурор США Пэм Бонди сообщила в соцсети Х (бывший Twitter), что на место происшествия прибыла группа ФБР для поддержки и совместного расследования с местными правоохранительными органами.

"Это трагический день для всех сотрудников правопорядка. Мы выражаем глубокие соболезнования семьям погибших", — говорится в официальном заявлении офиса прокурора.

Мотивы нападения пока остаются неизвестными. Федеральные и местные органы продолжают расследование, собираются показания очевидцев, изучаются камеры наблюдения и другие улики.