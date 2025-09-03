На Аксуском заводе ферросплавов при проведении работ трое сотрудников получили термические ожоги, передает BAQ.KZ.

Пострадавшие были доставлены в Аксускую центральную больницу.

По информации медиков, один из пострадавших находится в реанимации, второй проходит стационарное лечение, третий получает помощь амбулаторно.

О происшествии уведомлены государственные органы, ведётся расследование.

В компании подчеркнули, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.