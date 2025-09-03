Трое работников получили ожоги на заводе ферросплавов в Аксу
Один рабочий в реанимации.
Сегодня, 09:19
120Фото: kazchrome.com
На Аксуском заводе ферросплавов при проведении работ трое сотрудников получили термические ожоги, передает BAQ.KZ.
Пострадавшие были доставлены в Аксускую центральную больницу.
По информации медиков, один из пострадавших находится в реанимации, второй проходит стационарное лечение, третий получает помощь амбулаторно.
О происшествии уведомлены государственные органы, ведётся расследование.
В компании подчеркнули, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
