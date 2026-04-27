Трое школьников погибли в ДТП на трассе в Туркестанской области
Водитель грузовика задержан и помещён в изолятор.
В Туркестанской области на автодороге Арыс–Шардара произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Chevrolet Cobalt и грузовика КамАЗ, передает BAQ.KZ со ссылкой на OTYRAR.
Как сообщили в правоохранительных органах, авария произошла 22 апреля. В результате столкновения трое пассажиров легкового автомобиля скончались на месте. Водитель и ещё один пассажир получили травмы и были госпитализированы.
По предварительным данным, в автомобиле находились тренер и несовершеннолетние спортсмены, направлявшиеся в Туркестан для участия в соревнованиях. Отмечается, что перевозка детей не была заранее согласована с уполномоченными органами, включая полицию.
Водитель грузовика задержан и помещён в изолятор временного содержания. По факту ДТП проводится досудебное расследование, а также проверяется возможное ненадлежащее обеспечение безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних.
Иные подробности не разглашаются в интересах следствия.
