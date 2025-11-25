Накануне трое молодых людей, спускаясь с пика Советов, потеряли ориентир и сбились с маршрута. Не сумев самостоятельно определить направление, они обратились за помощью в службу спасения, передаёт BAQ.KZ.

Для поисково-спасательных работ из КСП "БАУ" был направлен экипаж из одной единицы техники и пяти сотрудников. Спасатели работали в условиях приближающейся темноты и сложного горного рельефа.

Туристов обнаружили на дороге в сторону пика Советов и сопроводили в безопасное место. Медицинская помощь им не потребовалась.