Трое туристов сбились с пути на пике Советов
Спасатели вывели их в безопасное место.
Сегодня, 05:36
124Фото: Pixabay.com
Накануне трое молодых людей, спускаясь с пика Советов, потеряли ориентир и сбились с маршрута. Не сумев самостоятельно определить направление, они обратились за помощью в службу спасения, передаёт BAQ.KZ.
Для поисково-спасательных работ из КСП "БАУ" был направлен экипаж из одной единицы техники и пяти сотрудников. Спасатели работали в условиях приближающейся темноты и сложного горного рельефа.
Туристов обнаружили на дороге в сторону пика Советов и сопроводили в безопасное место. Медицинская помощь им не потребовалась.
