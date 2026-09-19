Трое туристов заблудились при спуске с пика Сатпаева
Спасатели установили их местоположение, нашли и сопроводили до ближайшей пожарной части
19 Сентября 2026, 10:45
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19 Сентября 2026, 10:4519 Сентября 2026, 10:45
257Фото: BAQ.KZ
В Карасайском районе Алматинской области спасатели оказали помощь троим туристам, которые во время спуска с пика Сатпаева сбились с маршрута.
Инцидент произошел на высоте 4317 метров. Молодые люди 2007 года рождения обратились за помощью после того, как потеряли ориентир на маршруте.
Спасатели Центра мониторинга и оперативного реагирования города Алматы поддерживали связь с туристами и установили их геолокацию. После этого специалисты нашли молодых людей и сопроводили их до пожарной части №22.
Медицинская помощь туристам не потребовалась. После сопровождения они самостоятельно отправились домой.
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