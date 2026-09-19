Трое туристов заблудились при спуске с пика Сатпаева

В Карасайском районе Алматинской области спасатели оказали помощь троим туристам, которые во время спуска с пика Сатпаева сбились с маршрута.

Инцидент произошел на высоте 4317 метров. Молодые люди 2007 года рождения обратились за помощью после того, как потеряли ориентир на маршруте.

Спасатели Центра мониторинга и оперативного реагирования города Алматы поддерживали связь с туристами и установили их геолокацию. После этого специалисты нашли молодых людей и сопроводили их до пожарной части №22.

Медицинская помощь туристам не потребовалась. После сопровождения они самостоятельно отправились домой.