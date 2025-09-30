В Алматы раскрыто дерзкое разбойное нападение на дом частного предпринимателя, совершённое в начале сентября ,передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По данным полиции, преступление произошло ночью 12 сентября в Медеуском районе города. Трое мужчин в масках проникли в частный дом, где, угрожая пистолетом, завладели ценным имуществом.

"12 сентября в ночное время трое мужчин в масках проникли в дом в Медеуском районе города Алматы и, угрожая пистолетом, завладели ювелирными изделиями, часами дорогих брендов и деньгами. Общий ущерб составил 500 миллионов тенге. После чего, связав потерпевших, скрылись в неизвестном направлении", — говорится в сообщении.

Благодаря оперативной работе сотрудников криминальной полиции, все трое подозреваемых были установлены и задержаны. Двое из них — жители Алматы, третий — из Алматинской области. Все они ранее не судимы.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое подозреваемых, двое из них жители города Алматы и один житель Алматинской области, ранее не судимы. При проведении обысковых мероприятий изъяты вещественные доказательства: ювелирные изделия и часы, принадлежавшие потерпевшим. В настоящее время в отношении трех задержанных избрана мера пресечения "содержание под стражей"", — сообщил начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.

Однако на этом дело не заканчивается. В ходе дальнейшего расследования стало известно, что задержанные причастны и к другим нападениям.

"В ходе расследования подозреваемые изобличены в совершении еще двух аналогичных нераскрытых разбойных нападений, совершенных в текущем году на территории Алматинской области и в 2024 году в городе Алматы", — уточнили в полиции.

Расследование продолжается. В МВД подчеркнули, что органы внутренних дел продолжают усиленно работать над обеспечением правопорядка и защитой граждан.