Трое военных погибли во время учений в Уругвае

В Уругвае трое военнослужащих погибли во время тренировочных учений на воде. Еще один участник происшествия был спасен и доставлен в больницу.

По информации сухопутных войск Уругвая, во время выполнения задания группа военных по невыясненным пока техническим причинам зацепилась за неизвестный объект. В результате возникла необходимость принять экстренные меры и перерезать основной трос. После этого четверо военнослужащих оказались под водой.

Трое из них погибли. Четвертого удалось спасти: ему провели реанимационные мероприятия, после чего доставили в местную больницу.

Происшествие случилось в районе города Фрай-Бентос. По условиям учений военнослужащие должны были преодолеть вплавь дистанцию в 2,5 тысячи метров в сопровождении инструкторов. Все участники были прикреплены к одному основному тросу.

Обстоятельства случившегося выясняются.