Трое военных погибли во время учений в Уругвае
Инцидент произошел в районе города Фрай-Бентос. Еще одного военнослужащего удалось спасти.
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В Уругвае трое военнослужащих погибли во время тренировочных учений на воде. Еще один участник происшествия был спасен и доставлен в больницу.
По информации сухопутных войск Уругвая, во время выполнения задания группа военных по невыясненным пока техническим причинам зацепилась за неизвестный объект. В результате возникла необходимость принять экстренные меры и перерезать основной трос. После этого четверо военнослужащих оказались под водой.
Трое из них погибли. Четвертого удалось спасти: ему провели реанимационные мероприятия, после чего доставили в местную больницу.
Происшествие случилось в районе города Фрай-Бентос. По условиям учений военнослужащие должны были преодолеть вплавь дистанцию в 2,5 тысячи метров в сопровождении инструкторов. Все участники были прикреплены к одному основному тросу.
Обстоятельства случившегося выясняются.
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