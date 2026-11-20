В Карагандинской области во время рыбалки погибли три человека. Двое мужчин и женщина отправились на реку Есен, однако домой не вернулись. Их тела спасатели обнаружили в ходе поисковой операции.

Утром 17 ноября трое жителей Шахтинска — мужчины 1959 и 1963 годов рождения и женщина 1963 года рождения — выехали на рыбалку. Они направились к реке Есен, расположенной примерно в 15 километрах южнее села Бородиновка.

Сообщение об исчезновении людей поступило в ДЧС Карагандинской области в 23:40. Спасатели незамедлительно организовали поиски, которые осложнялись темным временем суток и необходимостью обследовать акваторию и береговую линию.

Для поисковой операции задействовали беспилотник, бинокль с тепловизором, водолазное оборудование и спутниковую систему связи Starlink.

18 ноября в 01:18 спасатели обнаружили тела всех троих. Погибшие находились примерно в 10 метрах от берега на глубине 2,5 метра.

В операции участвовали четыре сотрудника ДЧС, шесть спасателей, кинологический расчёт и четыре единицы техники. К поискам также присоединились сотрудники полиции, представители местных исполнительных органов и родственники пропавших.

По предварительным данным, рыбаки провалились под неокрепший лёд. Спасательных жилетов при них не было. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

В ДЧС Карагандинской области напоминают, что в период формирования ледового покрова выход на водоёмы особенно опасен. Даже возле берега лёд может не выдержать веса человека. Спасатели призывают жителей не выходить на непрочный лёд и обязательно использовать спасательные жилеты во время рыбалки.