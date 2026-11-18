В Актобе задержали подозреваемого в убийстве 48-летнего владельца крупной сети автозаправочных станций. Для его розыска привлекли опытных оперативников центрального аппарата МВД. На установление личности и задержание мужчины потребовалось двое суток.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили предполагаемого участника преступления. Им оказался гражданин Казахстана, житель Актобе.

Для раскрытия убийства в регион направили сотрудников центрального аппарата Министерства внутренних дел. Совместная работа с местными полицейскими позволила задержать подозреваемого в течение двух суток.

Как сообщили в Департаменте полиции Актюбинской области в ответ на официальный запрос редакции BAQ.KZ, задержанный водворен в изолятор временного содержания.

«В настоящее время по данному факту проводятся досудебные следственные действия. Ход расследования находится на контроле Министерства внутренних дел», — сообщил пресс-секретарь областного департамента полиции Ерболат Саркулов.

Напомним, 16 ноября в Актобе в собственном доме был застрелен 48-летний владелец крупной сети АЗС. По предварительным данным, утром в понедельник неизвестный в маске проник в дом предпринимателя и убил его выстрелом. После этого злоумышленник скрылся с места преступления на автомобиле погибшего.

Мотив преступления и обстоятельства проникновения в дом пока не установлены. Их предстоит выяснить следствию.