В Западно-Казахстанской области правоохранительные органы пресекли противоправную схему, связанную с дропперством, передает BAQ.KZ.

Установлено, что трое граждан за денежное вознаграждение передавали доступ к своим банковским счетам третьим лицам. Эти счета использовались для проведения незаконных финансовых операций, через которые проходили средства, похищенные у потерпевших мошенническим путем.

По каждому факту зарегистрированы уголовные дела, досудебное расследование продолжается. После его завершения материалы будут направлены в суд для привлечения виновных к уголовной ответственности.

Полиция предупреждает: передача своих банковских реквизитов третьим лицам несет риск стать фигурантом уголовного дела. Любые предложения "легкого заработка" через оформление карт и перевод денег должны насторожить.