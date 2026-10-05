Трех иностранцев осудили в Казахстане за незаконное пересечение госграницы

Троих граждан Исламской Республики Иран осудили в Казахстане за незаконное пересечение государственной границы.

24 июля этого года во время рыболовства они незаконно пересекли государственную границу Республики Казахстан через Каспийское море. Нарушителей задержали военнослужащие Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК.

В отношении троих иностранцев возбудили уголовное дело по части 1-1 статьи 392 Уголовного кодекса РК — за умышленное незаконное пересечение государственной границы группой лиц по предварительному сговору вне пунктов пропуска.

Каракиянский районный суд признал граждан Ирана виновными. Каждому назначено наказание в виде одного года лишения свободы с последующим выдворением за пределы Казахстана.

Приговор пока не вступил в законную силу.

В соответствии с законодательством РК незаконное пересечение государственной границы вне установленных пунктов пропуска влечет уголовную ответственность.