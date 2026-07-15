Троих мужчин разыскивают в Актюбинской области

В Актюбинской области полиция продолжает розыск трех граждан, местонахождение которых до сих пор не установлено.

С начала 2026 года в Департамент полиции региона поступило более 900 сообщений о безвестном исчезновении людей. Почти всех разыскиваемых удалось найти и вернуть домой, однако по трем фактам поиски продолжаются.

В розыске находятся:

Хасенов Асылхан Айдарханович, 15 июля 1981 года рождения, уроженец Айтекебийского района Актюбинской области;

Ковтун Сергей Иванович, 19 июля 1981 года рождения, уроженец Шалкарского района Актюбинской области;

Конырбаев Болат Шатанович, 19 августа 1961 года рождения, уроженец поселка Жабасак Айтекебийского района Актюбинской области.

В ведомстве отмечают, что причины исчезновения людей могут быть разными. Взрослые нередко уезжают на заработки, меняют место проживания или перестают выходить на связь с близкими. Несовершеннолетние чаще всего уходят из дома после конфликтов или семейных разногласий.

По каждому случаю сотрудники полиции проводят поисковые мероприятия. Правоохранители устанавливают круг общения пропавших, опрашивают родственников и знакомых, проверяют возможные места нахождения, изучают записи камер видеонаблюдения и взаимодействуют с волонтерами.

Полиция просит жителей региона, располагающих любой информацией о местонахождении разыскиваемых, сообщить по телефону 102 или обратиться в ближайший отдел полиции.

Ранее сообщалось, что павлодарец скрывался с долгом по алиментам в 7 млн тенге.