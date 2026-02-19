Троих павлодарцев осудили за неуплату алиментов
По отношению к ним была применена Статья 139. Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей, уклонение от уплаты средств на содержание нетрудоспособных родителей, нетрудоспособного супруга (супруги)
Только за январь этого года трое человек осуждены за злостное уклонение от исполнения обязательств перед своими детьми, передает BAQ.KZ.
Как рассказали в прокуратуре Павлодарской области, один из них три года уклонялся от выплат, скрывал доходы и накопил долг 2,2 млн тенге на содержание 3 малолетних детей. В другом случае, при задолженности более 4 млн тенге — должник сознательно не платил алименты более шести лет, несмотря на возможность трудоустройства.
– Органы прокуратуры системно добиваются исполнения судебных решений, прежде всего по делам о взыскании алиментов — там, где речь идёт о защите прав детей. К должникам применяются реальные меры ответственности: ограничения на выезд, привлечение к административной и уголовной ответственности, цифровой розыск. Эта работа уже даёт результаты, – отметили в областной прокуратуре.
в надзорном органе отметили, что сейчас в производстве органов досудебного расследования находятся ещё семь уголовных дел по неуплате алиментов.
