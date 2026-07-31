Троих подозреваемых в поджоге леса задержали в Испании
Пожар охватил более 450 гектаров лесных и сельскохозяйственных угодий, а также предприятия и жилые дома.
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В Испании задержаны три человека по подозрению в поджоге лесов. Об этом сообщают испанские медиа.
Двое из них в Альмороксе (Толедо) в лесу занимались сварочными работами или использовали угловую шлифовальную машинку, хотя это было запрещено, поскольку индекс потенциального распространения лесных пожаров (ИПП) в тот день был чрезвычайно высоким.
Кроме того, высший суд Каталонии заключила под стражу 58-летнего мужчину без права освобождения под залог по обвинению в поджоге леса в районе Анойя провинции Барселоны, в результате которого 33 тыс. жителей оказались в изоляции.
Отмечается, что пожар, произошедший 6 июля во время второй летней волны жары, когда Каталония столкнулась с несколькими одновременными пожарами, вынудил пожарных задействовать значительные силы и средства, а Службу гражданской защиты - объявить до следующего утра режим изоляции для около 33 тыс. человек в ряде муниципалитетах.
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