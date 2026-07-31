Троих подозреваемых в поджоге леса задержали в Испании

В Испании задержаны три человека по подозрению в поджоге лесов. Об этом сообщают испанские медиа.

Двое из них в Альмороксе (Толедо) в лесу занимались сварочными работами или использовали угловую шлифовальную машинку, хотя это было запрещено, поскольку индекс потенциального распространения лесных пожаров (ИПП) в тот день был чрезвычайно высоким.

Кроме того, высший суд Каталонии заключила под стражу 58-летнего мужчину без права освобождения под залог по обвинению в поджоге леса в районе Анойя провинции Барселоны, в результате которого 33 тыс. жителей оказались в изоляции.

Отмечается, что пожар, произошедший 6 июля во время второй летней волны жары, когда Каталония столкнулась с несколькими одновременными пожарами, вынудил пожарных задействовать значительные силы и средства, а Службу гражданской защиты - объявить до следующего утра режим изоляции для около 33 тыс. человек в ряде муниципалитетах.