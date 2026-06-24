Похитителей, пытавшихся принудить девушку к браку, осудили в Таразе

В Таразе суд вынес приговор по делу о похищении девушки с целью принудительного брака.

По материал дела, в октябре прошлого года в Таразе трое жителей Алматинской области похитили 19-летнюю девушку из Жамбылской области. По данным следствия, целью было заставить её выйти замуж.

По этому факту полиция района Аулие-Ата начала досудебное расследование по статьям Уголовному кодексу РК, связанным с похищением человека при отягчающих обстоятельствах.

Следствие установило, что потерпевшая более пяти лет состояла в близких отношениях с одним из участников преступления. Однако она неоднократно отказывалась выходить за него замуж. Несмотря на это, мужчина решил организовать её похищение и привлёк двух знакомых.

В результате трое мужчин, действуя по предварительному сговору и применяя насилие, среди бела дня похитили девушку.

Во время суда вина подсудимых была полностью доказана. Суд Тараза 4 мая 2026 года признал их виновными в похищении человека с целью принуждения к браку.

Каждому из них назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Приговор уже вступил в законную силу.

Напомним, что похищение человека для принуждения к браку является уголовным преступлением в Казахстане, независимо от традиций или мотивов, и за него предусмотрена ответственность по закону.