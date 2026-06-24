Похитителей, пытавшихся принудить девушку к браку, осудили в Таразе
Ранее жамбылка неоднократно отказывалась выходить замуж.
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В Таразе суд вынес приговор по делу о похищении девушки с целью принудительного брака.
По материал дела, в октябре прошлого года в Таразе трое жителей Алматинской области похитили 19-летнюю девушку из Жамбылской области. По данным следствия, целью было заставить её выйти замуж.
По этому факту полиция района Аулие-Ата начала досудебное расследование по статьям Уголовному кодексу РК, связанным с похищением человека при отягчающих обстоятельствах.
Следствие установило, что потерпевшая более пяти лет состояла в близких отношениях с одним из участников преступления. Однако она неоднократно отказывалась выходить за него замуж. Несмотря на это, мужчина решил организовать её похищение и привлёк двух знакомых.
В результате трое мужчин, действуя по предварительному сговору и применяя насилие, среди бела дня похитили девушку.
Во время суда вина подсудимых была полностью доказана. Суд Тараза 4 мая 2026 года признал их виновными в похищении человека с целью принуждения к браку.
Каждому из них назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы.
Приговор уже вступил в законную силу.
Напомним, что похищение человека для принуждения к браку является уголовным преступлением в Казахстане, независимо от традиций или мотивов, и за него предусмотрена ответственность по закону.
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