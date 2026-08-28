Троих заместителей председателя Курултая избрали депутаты
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Депутаты Курултая избрали трех заместителей председателя нового законодательного органа Казахстана, передает корреспондент BAQ.KZ.
Ими стали Нурлан Бекназаров, Дания Еспаева и Динара Закиева. Их кандидатуры на первой сессии Курултая 28 августа предложил председатель Айбек Дадебай.
Первым депутаты поддержали кандидатуру Нурлана Бекназарова. Представляя его, Дадебай отметил большой опыт государственной и депутатской работы. Бекназаров дважды избирался депутатом Сената и возглавлял Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.
Еще одним заместителем стала Дания Еспаева. Председатель Курултая назвал ее опытным экономистом и политиком, отметив многолетнюю работу на руководящих должностях и в банковском секторе.
Третьим заместителем избрана Динара Закиева. Дадебай подчеркнул ее опыт в общественной и благотворительной сферах. Ранее она была депутатом Мажилиса и занимала должность Уполномоченного по правам ребенка.
Все три кандидатуры получили по 144 голоса. Против и воздержавшихся не было. В каждом голосовании один депутат не участвовал.
Таким образом, руководство Курултая сформировано: председателем ранее был избран Айбек Дадебай, его заместителями – Нурлан Бекназаров, Дания Еспаева и Динара Закиева.
Согласно законодательству, у председателя Курултая три заместителя. Их кандидатуры предлагает председатель, а решение принимают депутаты большинством голосов от общего числа.
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