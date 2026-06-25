Троих жителей Туркестанской области осудили за принуждение несовершеннолетней к браку
Подсудимые вину не признали.
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Суд Шымкента вынес приговор троим мужчинам по делу о принуждении 17-летней девушки к вступлению в брак. Каждый из подсудимых получил по три года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.
Как сообщает Otyrar, действия обвиняемых были квалифицированы по статье Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за принуждение к вступлению в брак.
Кроме того, суд обязал основного фигуранта выплатить потерпевшей 5 млн тенге в качестве компенсации морального вреда.
По материалам дела, все обвиняемые являются жителями села Дербисек Сарыагашского района и ранее учились вместе. Всего по делу проходили четыре человека, однако один из подозреваемых до настоящего времени находится в розыске.
В ходе судебного разбирательства подсудимые вину не признали. Суд установил, что девушка действительно была знакома с одним из обвиняемых и добровольно согласилась на встречу с ним. Вместе с тем согласия на вступление в брак и свое похищение она не давала.
Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании. После вынесения приговора осужденные заявили о намерении обжаловать решение суда в апелляционной инстанции.
По словам родственников подсудимых, после проведения религиозного обряда бракосочетания девушка около месяца проживала вместе с молодым человеком, после чего покинула дом и обратилась в правоохранительные органы.
Напомним, в январе текущего года 17-летняя студентка колледжа и ее мать подали заявление в полицию. Девушка сообщила, что родственники подозреваемого заставили ее написать расписку о добровольном уходе из дома, а также склоняли к совместному проживанию и вступлению в брак. По данному факту полиция возбудила уголовное дело.
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