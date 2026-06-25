Троих жителей Туркестанской области осудили за принуждение несовершеннолетней к браку

Суд Шымкента вынес приговор троим мужчинам по делу о принуждении 17-летней девушки к вступлению в брак. Каждый из подсудимых получил по три года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.

Как сообщает Otyrar, действия обвиняемых были квалифицированы по статье Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за принуждение к вступлению в брак.

Кроме того, суд обязал основного фигуранта выплатить потерпевшей 5 млн тенге в качестве компенсации морального вреда.

По материалам дела, все обвиняемые являются жителями села Дербисек Сарыагашского района и ранее учились вместе. Всего по делу проходили четыре человека, однако один из подозреваемых до настоящего времени находится в розыске.

В ходе судебного разбирательства подсудимые вину не признали. Суд установил, что девушка действительно была знакома с одним из обвиняемых и добровольно согласилась на встречу с ним. Вместе с тем согласия на вступление в брак и свое похищение она не давала.

Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании. После вынесения приговора осужденные заявили о намерении обжаловать решение суда в апелляционной инстанции.

По словам родственников подсудимых, после проведения религиозного обряда бракосочетания девушка около месяца проживала вместе с молодым человеком, после чего покинула дом и обратилась в правоохранительные органы.

Напомним, в январе текущего года 17-летняя студентка колледжа и ее мать подали заявление в полицию. Девушка сообщила, что родственники подозреваемого заставили ее написать расписку о добровольном уходе из дома, а также склоняли к совместному проживанию и вступлению в брак. По данному факту полиция возбудила уголовное дело.