В Казахстане на одном из наиболее снегозаносимых участков автодороги "Астана – Алматы" KAZ01 второй год продолжается апробация тросовых дорожных ограждений. Эффективность конструкций уже испытана в ходе ДТП, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Министерстве транспорта Казахстана, работы ведутся под научно-техническим сопровождением "Казахстанского дорожного научно-иследовательского института" ("КаздорНИИ"), специалисты которого осуществляют системный мониторинг технического состояния тросовых дорожных ограждений и эффективности в условиях реальной эксплуатации.

– Опытно-экспериментальный участок протяжённостью около 500 метров расположен вблизи города Темиртау. Тросовые ограждения установлены в центральной разделительной полосе и на обочине дороги. Основная задача технологии — предотвращение выезда транспортных средств на встречную полосу движения и снижение риска лобовых столкновений, а также исключение снегозадержания в разделительной полосе и на обочине дороги, что особенно важно для обеспечения безопасных условий движения в зимний период. В отличие от традиционных металлических барьерных конструкций, тросовые ограждения не задерживают снег и не способствуют образованию снежных заносов, что особенно важно для участков автодорог с интенсивной снегозаносимостью и сложными зимними условиями, – отмечают в Минтрансе Казахстана.

В ведомстве подчеркивают, эффективность конструкции была подтверждена в ходе дорожно-транспортного происшествия, зафиксированного на опытном участке в период эксплуатации. Легковой автомобиль, двигавшийся на скорости 110 км/ч, допустил наезд на тросовое ограждение. В результате удерживающий трос сохранил целостность, принял на себя ударную нагрузку, поглотил значительную часть кинетической энергии и предотвратил выезд автомобиля на встречную полосу, тем самым минимизировав возможные последствия инцидента.

С учетом результатов мониторинга и положительных показателей эксплуатации, в текущем году планируется допустить применение тросовых дорожных ограждений на других автомобильных дорогах. Решение будет приниматься на основе анализа эксплуатационных показателей и с учётом требований нормативно-технических документов.