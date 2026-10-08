Тройня родилась в перинатальном центре Туркестанской области

В областном перинатальном центре №1 Туркестанской области родилась тройня. Дети появились на свет преждевременно — на 33-й неделе беременности. Мама малышей Динара Маметова находилась под наблюдением специалистов. После рождения троим детям потребовались интенсивная терапия и специальный уход. Благодаря лечению состояние новорожденных стабилизировалось, они начали набирать вес и были выписаны домой.

Первым родился Ошакбай Султан Габитулы весом 2145 граммов. У него диагностировали недоношенность и респираторный дистресс-синдром. После 13 дней лечения малыша выписали с весом 2155 граммов. Ошакбай Омар родился с весом 2240 граммов, а при выписке весил 2260 граммов. Состояние ребенка специалисты оценили как стабильное. Третий малыш, Ошакбай Осман, родился весом 2030 граммов. К выписке он набрал до 2050 граммов. Врачи отметили положительную динамику.

Руководитель перинатального центра Салтанат Усадуллаевна отметила, что рождение тройни на 33-й неделе потребовало особого внимания неонатологов и специалистов реанимационного отделения.

Рождение тройни — большая ответственность для нашего центра. Особенно важно было стабилизировать состояние малышей, появившихся на свет раньше срока. Сейчас дети хорошо набирают вес, — отметила руководитель учреждения.

После выписки за развитием детей будут следить участковые педиатры и специалисты организаций первичной медико-санитарной помощи по месту жительства.