Труд героев поля признан: Токаев вручил награды 30 представителям агросектора
На форуме в Год рабочих профессий были оказаны особые почести людям труда, передаёт BAQ.KZ.
Указом Главы государства за выдающиеся достижения в развитии агропромышленного комплекса страны высшая степень отличия – звание "Қазақстанның Еңбек Ері" присвоено Тулеуову Амангосу Сансызбаевичу – директору товарищества с ограниченной ответственностью "Степное" (Актюбинская область).
В целом, сегодня из рук Президента Касым-Жомарта Токаева награды получили 30 работников отрасли.
В частности, кавалерами ордена "Парасат" стали 2 человека; орденом "Құрмет" награждены 6 представителей отрасли; орденом "Еңбек даңқы" II степени отмечен 1 работник, орденом "Еңбек даңкы" III степени – 10; медали "Ерен еңбегі үшін" удостоены 6 тружеников.
Кроме того, сегодня впервые четырем лучшим работникам отрасли было присвоено почетное звание "Қазақстанның аграрлық саласының еңбек сіңірген қайраткері".
