В преддверии Дня шахтера от имени Президента Касым-Жомарта Токаева Премьер-министр Олжас Бектенов поздравил ветеранов и специалистов угольной промышленности с профессиональным праздником и вручил государственные награды, передает BAQ.KZ.

Казахстан входит в десятку государств с крупнейшими запасами минеральных ресурсов. Запасы угля в стране оцениваются в 34 млрд тонн, что составляет 4% мировых ресурсов. За семь месяцев 2025 года экономика Казахстана выросла на 6,3%. При этом горнодобывающая промышленность показала высокий темп роста – 8,5%, добыча угля увеличилась на 10,6%. В отрасли сегодня трудятся более 145 тыс. граждан, из них 32 тыс. – в угольной промышленности.

"В объявленный Главой государства Год рабочих профессий в Казахстане особое внимание уделяется труду шахтеров и горняков. На протяжении веков эта профессия остается одной из самых сложных и важных. Ваша стойкость, упорство, трудолюбие и преданность делу достойны уважения и восхищения. Всесторонняя поддержка человека труда, обеспечение безопасных условий на производстве является одним из главных приоритетов государства. Для этого казахстанские шахты оснащаются цифровыми системами, позволяющими снизить производственные риски. Внедряются беспилотная техника, дистанционное управление и подземная радиосвязь. Эта работа будет продолжена", — подчеркнул Премьер-министр.

Олжас Бектенов отметил, что горнодобывающая отрасль сохраняет стратегическое значение. Освоение месторождений редких и редкоземельных металлов дает серьезный импульс развитию страны и подтверждает актуальность шахтерской профессии.



Труженики шахт и рудников выразили благодарность Главе государства за внимание к рабочим профессиям.

"В преддверии праздника мы выражаем огромную благодарность за награды, которыми отметили наш труд. Пусть в нашей стране будет изобилие и благополучие, а работа шахтеров – успешной и безопасной", — сказал Мукан Унгитбаев, директор рудника "Нурказган" филиала Корпорации "Казахмыс".

Проходчик рудника "Западный" корпорации "Казахмыс" Ербол Есетов отметил, что вручение сегодняшних наград – это высокая оценка труда всех шахтеров, а не только личных заслуг: "В 1996 году я устроился на работу шахтером на это предприятие. Работаю вот уже 28 лет. Хочу выразить благодарность за то, что наш труд был отмечен и мы получаем высокую государственную награду".

За вклад в развитие угольной и горнорудной отрасли вручены государственные награды и почетные звания отличившимся работникам.