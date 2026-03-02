В Усть-Каменогорске на площадке ТОО «Казцинк» состоялась встреча членов Общенациональной коалиции «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!» с трудовым коллективом предприятия. В обсуждении приняли участие заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации РК Аида Балаева и депутаты мажилиса. Участники обсудили значение предстоящего референдума по новой Конституции, который пройдет 15 марта, передает корреспондент BAQ.KZ.

Выступая перед металлургами, Аида Балаева подчеркнула, что металлургическая отрасль остается одним из ключевых драйверов экономики страны, формируя экспортный потенциал и обеспечивая занятость тысяч людей.

«Многие годы “Казцинк” доказывает, что Казахстан способен выдерживать самую жесткую конкуренцию на мировом рынке цветных металлов. Это результат вашего труда, дисциплины и профессионализма. Но для дальнейшего развития промышленности и привлечения инвестиций нам необходимы стабильность и предсказуемые правила. Предстоящий референдум — это возможность для каждого гражданина напрямую выразить свою позицию по вопросам государственного значения», — отметила Балаева.

Она подчеркнула, что обновленная редакция Основного закона уделяет особое внимание правам работников и безопасности труда.

«Конституция закрепляет право на труд, на безопасные условия работы и справедливую оплату без дискриминации. Нормы направлены на снижение производственного травматизма и сохранение здоровья работников. Впервые на конституционном уровне подчеркивается, что в центре государственной политики находится человек — его права, безопасность и труд», — сказала вице-премьер.

Депутат Мажилиса Сергей Пономарев отметил, что проект новой Конституции учитывает и реалии цифровой эпохи.

«На конституционном уровне закрепляется защита переписки и коммуникаций в интернете, интеллектуальной собственности и персональных данных. Это важно, чтобы данные граждан не могли незаконно использоваться или распространяться. Государство должно защищать человека не только офлайн — его жизнь и безопасность, — но и в цифровой среде», — подчеркнул депутат.

О значении предстоящего референдума для трудовых коллективов высказались и представители предприятия. Директор Усть-Каменогорского металлургического комплекса Тимур Токжигитов отметил, что на «Казцинке» работают почти 19 тысяч человек, из них около 4 тысяч — на Усть-Каменогорской площадке.

«Для нашего коллектива референдум — это вопрос стратегического будущего страны, в которой мы работаем и строим долгосрочные производственные планы. Мы обязательно примем участие в голосовании 15 марта», — сказал он.

Старший мастер медеплавильного цеха Медного завода Аслан Тургамбаев подчеркнул, что коллектив предприятия поддерживает инициативы, направленные на усиление роли человека труда.