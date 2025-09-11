С начала 2025 года государственные инспекторы труда выявили задолженность по зарплате на 257 предприятиях страны, передает BAQ.KZ со ссылкой на СЦК. Под удар попали более 3,7 тыс. работников, которым недоплатили свыше 1,4 млрд тенге, сообщило Минтруда.

В результате проверок работодателям выдали 2 602 предписания и назначили штрафы на сумму более 332 млн тенге. После установления жёстких графиков погашения долгов сотрудникам выплатили 1,2 млрд тенге — таким образом защищены права 3 437 работников.

В целом с начала года проведено более 4 тыс. проверок, выявлено 4 706 нарушений в сфере трудового законодательства, безопасности и занятости. В результате принятых мер защищены права свыше 33,4 тыс. работников.