Трудовые инспекции защитили права почти 50 тысяч работников
По данным на 1 ноября 2025 года, государственные инспекторы труда выявили задолженность по заработной плате на 394 предприятиях страны, передает BAQ.KZ. Более 9,8 тыс. работников недополучили свыше 2,3 млрд тенге. В ходе проверок также установлено более 6,5 тыс. нарушений трудовых прав, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК.
Работодателям выдано 3 369 обязательных для исполнения предписаний, наложены штрафы на сумму более 428,2 млн тенге. Благодаря принятым мерам, включая установление графиков погашения задолженности, права 9,6 тыс. работников были восстановлены — им выплачено 2 млрд тенге.
Всего с начала года инспекторами труда проведено 5 306 проверок, выявлено 6 571 нарушение. В результате обеспечена защита трудовых прав 40 тыс. работников.
