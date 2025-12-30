В Астане на остановке общественного транспорта на улице А108 был обнаружен мужчина без признаков жизни, передает BAQ.KZ.

В полиции сообщили, что личность погибшего установлена. Им оказался 66-летний мужчина. Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы, после чего на место выехали сотрудники полиции и медики.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые экспертизы.

В правоохранительных органах отметили, что окончательные выводы будут сделаны по результатам проверочных мероприятий и экспертных исследований.