Трёхкилометровая магистраль: в Астане на 85% обновили водовод, обеспечивающий водой десятки предприятий
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В Астане продолжается реконструкция магистрального технического водовода по улице Досмухамедулы — от улицы Акжол до проспекта Алаш. Протяжённость обновлённого участка составит более 3 километров. На сегодняшний день строительные работы выполнены уже на 85%.
Реконструкция необходима для повышения надёжности системы подачи технической воды и увеличения её пропускной способности. Действующий водовод эксплуатируется более 20 лет и уже не в полной мере отвечает растущим потребностям столицы.
По этой сети техническую воду получают около 80 организаций и предприятий. Среди них — ТЭЦ-1, «Астана-Тазалық» и другие промышленные и коммунальные объекты.
Необходимость обновления магистрали связана прежде всего с активным развитием Астаны. С ростом числа предприятий, расширением производственной и коммунальной инфраструктуры увеличивается и объём потребления технической воды, создавая дополнительную нагрузку на существующие сети.
После завершения реконструкции около 80 организаций будут получать техническую воду по обновлённой трёхкилометровой магистрали. Это позволит повысить устойчивость системы, снизить риски перебоев и обеспечить её работу с учётом дальнейшего развития города.
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