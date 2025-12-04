Трёхлетний Сарвагья Сингх Кушвахa из Индии официально вошёл в рейтинг Международной шахматной федерации (ФИДЕ), став самым юным игроком в истории — в возрасте трёх лет, семи месяцев и 20 дней, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bild. Предыдущий рекорд принадлежал тоже индийскому ребёнку, Анишу Саркару, который получил рейтинг чуть старше — в три года, восемь месяцев и 19 дней.

Чтобы попасть в рейтинг ФИДЕ, игрок должен победить хотя бы одного соперника с официальной оценкой. Кушвахa справился с этим, хотя ещё не умеет ни читать, ни писать. Его отец, Сиддхартх Сингх, заявил, что семья гордится достижением и надеется, что сын станет гроссмейстером.

Для сравнения, действующий чемпион мира Магнус Карлсен сейчас возглавляет рейтинг по быстрым шахматам с 2824 пунктами. У Кушвахи в дошкольном возрасте уже 1572 пункта, что демонстрирует его высокий потенциал. Индия, известная как шахматная сверхдержава, уже воспитала множество выдающихся игроков, и появление такого таланта, как Сарвагья Сингх Кушвахa, в стране не стало неожиданностью.