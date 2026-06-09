Трёхлетний ребёнок один бродил в Петропавловске
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В Петропавловске трехлетний ребенок, оставшийся без присмотра, был возвращен домой благодаря внимательности кондуктора и оперативной работе полиции,
Инцидент произошел 4 июня. Кондуктор автобуса маршрута №7 заметила маленького мальчика, который находился на улице один и без взрослых. Понимая, что ребенок может оказаться в опасной ситуации, она посадила его в салон автобуса и сразу сообщила в службу "102".
На место оперативно прибыли сотрудники ювенальной полиции. Из-за возраста ребенок не смог назвать свой адрес или сообщить, где живут родители. Полицейские начали розыск законных представителей и доставили мальчика в многопрофильную детскую областную больницу, однако медицинская помощь ему не потребовалась.
Вскоре родители были установлены и забрали ребенка домой. Выяснилось, что мать ушла на работу, когда отец и двое малолетних детей еще спали. Мальчик проснулся раньше и самостоятельно вышел из дома. Его "путешествие" по улице длилось около двух часов.
В отношении отца составлен административный протокол. Также полиция проверила условия проживания детей и провела с родителями профилактическую беседу.
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