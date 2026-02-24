В Павлодарской областной детской больнице оказана экстренная помощь трёхлетней девочке, получившей серьёзную травму глаза, передает BAQ.KZ.

Как стало известно, ребёнок случайно воткнула ножницы в глаз. Родители сначала не понимали, насколько серьёзна травма. Только когда глаз ребёнка сильно покраснел, появился сильный дискомфорт и она не могла смотреть на свет, семья обратилась за медицинской помощью.

Диагноз: травма, пробившая роговицу, и выход внутренних оболочек глаза наружу.

Офтальмологи немедленно провели операцию.

Врачи провели сложную микрохирургическую операцию, требующую ювелирной точности, по зашиванию разрыва роговицы и восстановлению анатомической целостности глаза. Операция проводилась командой офтальмологов совместно с анестезиологической службой. Благодаря слаженной работе специалистов Павлодарской областной детской больницы удалось не только сохранить глаз как орган, но и сохранить зрение ребёнка. Послеоперационный период проходил под постоянным контролем. Девочке назначена необходимая терапия, её состояние стабилизировалось, отмечается положительная динамика, — сообщили в пресс-службе больницы.

В настоящее время ребёнок выписан домой под амбулаторное наблюдение.