ЦАХАЛ нанес авиаудары по стратегическим объектам в Иране

Сегодня 2026, 12:15
Фото: Pixabay.com

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по пусковым площадкам баллистических ракет и штабам сил внутренней безопасности в иранском Исфахане, передает BAQ.KZ.

Как говорится в пресс-релизе армейской пресс-службы, ВВС Израиля совместно с Управлением военной разведки страны (АМАН) завершили новую волну ударов по объектам инфраструктуры Ирана.

Отмечается, что ЦАХАЛ также продолжает наносить удары по военной инфраструктуре сил внутренней безопасности и формирований "Басидж".

