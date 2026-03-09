ЦАХАЛ нанес авиаудары по стратегическим объектам в Иране
Сегодня 2026, 12:15
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по пусковым площадкам баллистических ракет и штабам сил внутренней безопасности в иранском Исфахане, передает BAQ.KZ.
Как говорится в пресс-релизе армейской пресс-службы, ВВС Израиля совместно с Управлением военной разведки страны (АМАН) завершили новую волну ударов по объектам инфраструктуры Ирана.
Отмечается, что ЦАХАЛ также продолжает наносить удары по военной инфраструктуре сил внутренней безопасности и формирований "Басидж".
