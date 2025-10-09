Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по территории Газы, несмотря на объявленные соглашения о прекращении огня между палестинским движением ХАМАС и израильской стороной, передает BAQ.KZ.

Об этом 9 октября сообщили в пресс-службе гражданской обороны анклава. Согласно заявлению, с момента объявления о достижении договоренностей по предложенным условиям прекращения огня, ночью были зафиксированы многочисленные взрывы, включая инциденты на севере Газы.

Эти события свидетельствуют о том, что напряжённость в регионе сохраняется, несмотря на попытки договориться о мире.