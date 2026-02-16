Цех по переработке верблюжьего молока запустят в Мангистауской области
Аким области ознакомился со строительством социальных и производственных объектов в Мунайлинском районе.
Нурдаулет Килыбай с рабочей поездкой посетил Мунайлинский район, где изучил ход строительства культурного объекта в сельском округе Батыр, а также реализацию производственного проекта в селе Баянды, передает BAQ.KZ.
Глава региона вначале побывал на строительной площадке сельского клуба на 200 мест с библиотекой, возводимого в сельском округе Батыр. Представители подрядной организации доложили о проектно-сметной документации объекта, его технических характеристиках и ходе выполняемых работ.
Данный проект направлен на организацию культурного досуга сельских жителей, развитие творческого потенциала молодёжи и формирование интереса к чтению. Общая площадь двухэтажного здания составляет 1000 квадратных метров. В здании предусмотрено 44 кабинета. Строительные работы осуществляет ТОО «СК А-Строй монтаж». В настоящее время работы завершены на 80%.
Аким области уделил особое внимание качеству строительства, соблюдению установленных сроков и своевременному вводу объекта в эксплуатацию.
В ходе рабочей поездки глава региона также ознакомился с деятельностью цеха по переработке верблюжьего молока, расположенного в селе Баянды. Проект реализован за счёт частных инвестиций.
Инициатором производственного проекта выступило ТОО «Ботам 2023». Основное направление предприятия — переработка верблюжьего молока и производство продукции көже. Мощность цеха составляет до 1,5 тонны переработки молочной продукции в сутки.
Проект профинансирован за счёт гранта, выделенного АО «Ғылым қоры». После запуска предприятия планируется обеспечить постоянной работой 10–15 человек. Согласно планам, ввод производственного объекта в эксплуатацию намечен на конец марта.
Аким области отметил, что данные социальные и производственные проекты придадут импульс социально-экономическому развитию района, положительно повлияют на повышение благосостояния жителей и создание новых рабочих мест.
