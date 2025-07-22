"Целовал в шею и хватал за грудь": в Астане мужчина напал на двух девочек
Подозреваемого задержали соседи.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В столице мужчина напал на двух сестер — 12 и 2 лет. Инцидент произошел возле их дома, когда девочки возвращались из магазина, передает BAQ.KZ.
По предварительным данным, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Он начал приставать к детям, целовал их в шею и хватал за грудь. Когда старшая попыталась сопротивляться, он повалил её на землю.
Девочкам удалось вырваться и добежать до подъезда. На помощь пришли соседи, которые задержали мужчину до приезда полицейских.
В полиции сообщили, что по факту начато досудебное расследование. Назначены все необходимые экспертизы, изучаются записи с камер видеонаблюдения. Подозреваемый водворен в специальный приемник. Его действия получат правовую квалификацию по итогам проверки.
Самое читаемое
- Какие школы будут закрыты в ЗКО: акимат предоставил полный список
- Аферу на миллионы сорвали в петропавловском ТРЦ
- Переезд детдома из Алматы в Конаев: одна девочка потеряла сознание, у мальчика травма
- Масштабное отключение горячей воды в Астане: акимат опубликовал адреса
- Прокурор: Кайрат добивалась разблокировки счетов ИП через сотрудника Kaspi