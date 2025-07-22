  • 22 Июля, 20:02
  • BAIGENEWS

"Целовал в шею и хватал за грудь": в Астане мужчина напал на двух девочек

Подозреваемого задержали соседи.

Сегодня, 19:12
АВТОР
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unsplash Сегодня, 19:12
Сегодня, 19:12
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Фото: unsplash

В столице мужчина напал на двух сестер — 12 и 2 лет. Инцидент произошел возле их дома, когда девочки возвращались из магазина, передает BAQ.KZ.

По предварительным данным, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Он начал приставать к детям, целовал их в шею и хватал за грудь. Когда старшая попыталась сопротивляться, он повалил её на землю.

Девочкам удалось вырваться и добежать до подъезда. На помощь пришли соседи, которые задержали мужчину до приезда полицейских.

В полиции сообщили, что по факту начато досудебное расследование. Назначены все необходимые экспертизы, изучаются записи с камер видеонаблюдения. Подозреваемый водворен в специальный приемник. Его действия получат правовую квалификацию по итогам проверки.

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