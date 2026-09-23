Более 200 новых iPhone 18 пытались незаконно провезти через аэропорт Астаны

В аэропорту Астаны таможенники пресекли десять попыток незаконного ввоза мобильных устройств. Пассажиры пытались провезти через «зелёный коридор» 223 смартфона iPhone 18 и десять пар AirPods. В одном из случаев в багаже обнаружили сразу 50 смартфонов. При этом товары не были задекларированы.

По данным Департамента государственных доходов по Астане, среди нарушителей четыре человека зарегистрированы как индивидуальные предприниматели, ещё четверо ввозили технику без статуса ИП. В КГД напомнили, что физическое лицо может ввезти без уплаты таможенных платежей и декларирования не более двух мобильных телефонов.

Все выявленные устройства отправили на склад временного хранения. По фактам нарушений принимаются меры административной ответственности.