В последние месяцы в регионе зарегистрировано восемь случаев падения детей из окон, двое из них закончились трагически. Такие несчастья происходят всего за несколько минут - пока родители отвлеклись на кухне или ненадолго вышли из дома. Почему это повторяется снова и снова, выясняла корреспондент BAQ.KZ. Своей личной историей с редакцией поделилась мама Бекарыса, который выпал с третьего этажа. О том, с какими травмами сталкиваются дети и как проходит их восстановление, рассказал врач-травматолог детской областной больницы Нурсултан Муканов.

С апреля по июнь 2025 года в Павлодарской области произошло восемь случаев падения детей из окон. Самому младшему пострадавшему было чуть больше года, старшему - пять лет. Трагедии произошли в Павлодаре, Экибастузе и Баянаульском районе. В большинстве случаев дети выпадали с окон на 2–3 этажах. Даже с такой высоты малыши получали тяжёлые травмы. К сожалению, двое мальчиков спасти не удалось.

Каждые четыре часа травмируются дети

"С начала года в Павлодарской области травмы получили почти 16 тысяч детей. И это только официальные данные. Каждый месяц травмы получают 3198 детей, каждый день - 106, каждый час травмы получают четверо детей", - говорит уполномоченная по правам ребёнка Сауле Шакенева.

С ожогами за медицинской помощью обратились более 540 детей, ещё около 200 малышей и подростков пострадали в дорожно-транспортных происшествиях. Кроме того, 210 детей получили травмы в результате избиений. Зарегистрировано 132 случая отравлений и 287 укусов. С высоты упали 37 детей. Самыми распространёнными остаются бытовые травмы и ушибы, полученные на улице. К сожалению, девять случаев завершились трагически: самой младшей жертве был всего год, старшему - 17 лет.

"У родителей есть опасное заблуждение: "со мной такого не случится". Но реальность показывает обратное. Пару месяцев назад в одном из районов области полуторогодовалый ребёнок практически сварился заживо, опрокинув на себя кастрюлю с сорпой. Он получил более 80% ожогов и погиб. А всего за три месяца - с 13 апреля по июнь - из окон выпали 8 детей. Среди них - и дети с особыми потребностями", - уточнила Сауле Шакенева.

По её инициативе среди родителей Павлодарской области провели опрос, результаты которого показали: детские сады посещают 16,5 тысячи малышей, из них 923 ребёнка живут в квартирах выше второго этажа без каких-либо средств защиты на окнах. Причём 136 из них – из многодетных семей.

"В их квартирах нет даже элементарных ограничителей. А объяснения родителей шокируют: кто-то говорит, что "не видит в этом необходимости", кто-то отказывается "по идейным соображениям". Но какие могут быть "идейные соображения", когда речь идёт о жизни ребёнка?!" – возмущается детский омбудсмен.

Ещё один распространённый аргумент родителей - уверенность, что ребёнок всегда находится под присмотром, поэтому устанавливать защитные устройства на окна якобы не требуется. Однако детский омбудсмен Сауле Шакенова подчёркивает: следить за детьми каждую секунду физически невозможно. Достаточно лишь мгновения, чтобы произошла трагедия.

"Дети падают из окон даже, когда родители находятся дома. Например, у нас был такой случай - мама поставила годовалого малыша на подоконник у открытого окна, отвернулась буквально на секунду, и ребенок выпал. Сам он туда забраться не мог, его туда поставили. Это не несчастный случай, это недосмотр. Другой случай со смертельным исходом, - мама ушла к подруге помогать с ремонтом. Трехлетнего сына она оставила под присмотром девятилетней дочери", - говорит Сауле Шакенева.

Любопытство сыграло с малышом злую шутку - его внимание привлёк шум с улицы, где во дворе играли дети. Он облокотился на москитную сетку, которая не выдержала веса, и вместе с ней выпал из окна. Сестра попыталась его удержать, но не успела - трагедия произошла прямо у неё на глазах.

К сожалению, такие случаи касаются не только самых маленьких. Всего месяц назад в Павлодаре с шестого этажа выпал пятилетний мальчик. Полученные травмы оказались смертельными. Как позже сообщили в полиции, ребёнок был с особенностями развития. В момент происшествия дома находились мама, занятая на кухне, и сестра.

Где несчастный случай, а где преступная халатность

В прошлом году в законодательство были внесены важные изменения. По инициативе уполномоченного по правам ребёнка Динары Закиевой и при поддержке депутатов и правозащитников в статью 127 Административного кодекса добавили новый пункт — "Неисполнение обязанностей по обеспечению безопасности несовершеннолетних". Речь идёт о случаях, когда родители оставляют детей у открытых окон, запирают в автомобилях в жару и других подобных ситуациях.

"К сожалению, применения этой статьи в части обеспечения безопасности детей я в регионе пока не наблюдаю. В других областях такие факты есть - родителей привлекали к ответственности. А у нас, насколько мне известно, никого не наказывали ни за падение ребёнка из окна, ни за перевозку без автокресла, ни за ожоги, полученные дома", - говорит детский омбудсмен Сауле Шакенова.

Она подчёркивает: важно уметь различать несчастный случай и преступную халатность. По её словам, безопасность детей — это зона ответственности взрослых.

"Купить решётки на окна за 12 тысяч тенге или установить блокиратор за 1500 - это не такие большие деньги, если речь идёт о жизни ребёнка", - уверена она. "Если у вас на окне установлена защита, но внезапно выпал шуруп и ребёнок пострадал - это несчастный случай. Но если вы живёте на десятом или 16 этаже, у вас маленький ребёнок, и вы оставляете окна открытыми безо всякой защиты - это уже преступная халатность. Почему-то в таких ситуациях мы склонны жалеть родителей - якобы они и так наказаны. А кто пожалеет ребёнка, у которого отняли здоровье или даже жизнь?" - задаётся вопросом Сауле Шакенова.

Не раз к детскому омбудсмену обращались встревоженные прохожие, замечавшие детей, стоящих на подоконниках или карнизах – буквально в шаге от трагедии.

Так, одна из женщин, арендовавшая офис в жилом доме, услышала крик ребёнка. Оказалось, что четырёхлетний мальчик, проснувшись дома один, стал искать маму. Он открыл окно, выбросил москитную сетку, встал одной ногой на карниз и звал её. Мама, как выяснилось позже, педагог в детском саду, ушла из дома, оставив спящего ребёнка без присмотра. Только благодаря неравнодушной женщине малыш не упал с высоты на асфальт.

Похожая ситуация произошла в августе прошлого года. Павлодарец Башир Костоев заметил на третьем этаже двух маленьких девочек, которые облокотились на москитную сетку. Оказалось, что двум близняшкам было всего по два года. Взрослые в тот момент ушли, оставив детей под присмотром 12-летней сестры. Мужчина немедленно вызвал полицию, предотвратив возможную трагедию.

Восстановление может занять месяцы...

Врач-травматолог детской областной больницы Нурсултан Муканов отмечает, что при падении с высоты дети чаще всего получают тяжёлые травмы - сотрясения мозга, тупые травмы внутренних органов, переломы конечностей. Медик особенно предостерёг родителей и очевидцев от попыток самостоятельно оказывать первую помощь. Неумелые действия могут только усугубить состояние ребёнка. Главное - как можно быстрее вызвать скорую помощь.

"Время восстановления зависит от тяжести травм и может занимать от трёх месяцев до года", - отмечает Нурсултан Муканов.

Особенно в память врача врезался случай, когда ребёнок упал с пятого этажа прямо на козырёк магазина и чудом остался жив. По словам Нурсултана Муканова, мальчик буквально родился в рубашке - его выписали без серьёзных последствий.

Произошло это совсем недавно - 13 апреля. Двухлетний малыш выпал из окна пятого этажа, находясь в гостях у бабушки. В тот момент отец был на работе, мама — в больнице. Когда бабушка на несколько минут отлучилась в ванную с годовалым внуком, мальчик самостоятельно открыл окно и сорвался вниз, приземлившись на козырёк строительного магазина. Он впал в кому, и свой третий день рождения встретил уже в больничной палате.

К счастью, ребёнок выжил, но без последствий для родителей дело не обошлось. Отца, который сейчас один воспитывает троих детей, привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по обеспечению безопасности несовершеннолетних. Мужчина установил решётки на всех окнах в своей квартире, аналогичные меры безопасности появились и в доме бабушки. Суд, учитывая обстоятельства, ограничился предупреждением и наказания мужчине не назначил. Но, к сожалению, далеко не все такие истории заканчиваются благополучно.

Нашу жизнь изменили какие-то 10 минут

Десять лет назад в семье Сании Рахимовой произошла трагедия. Младший сын Бекарыс, оставшись без присмотра всего на пару минут, забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал из окна. Последствия были тяжёлыми - два месяца комы, дыхание поддерживалось только с помощью аппаратов.

"На тот момент у нас было четверо детей, самый младший - Бекарыс. Через месяц он должен был пойти в детский сад", - вспоминает многодетная мама Сания Рахимова.

Семья жила скромно, собственного жилья не было - приходилось снимать квартиру. Небольшого пособия по многодетности и одной зарплаты катастрофически не хватало. Чтобы как-то справляться с расходами, Сания с мужем договорились работать по очереди: когда он уходил в ночную смену, она оставалась дома с детьми, а после его возвращения уже сама выходила на подработку.

Так они и жили, подстраиваясь под обстоятельства. Но однажды всё пошло не по плану. Супруг задержался на работе, а Сании уже нужно было спешить на смену…

"Муж позвонил, сказал, чтобы я выходила - сам он уже идёт домой. Разминулись мы совсем немного. Но когда муж зашел домой, все уже произошло," - говорит многодетная мама.

Всего несколько минут – и жизнь семьи разделилась на "до" и "после". Двухлетний Бекарыс выпал из окна третьего этажа. Врачи не давали никаких прогнозов, откровенно говорили: с такими травмами редко выживают. Два месяца он провёл в коме, подключённый к аппаратам жизнеобеспечения.

Когда надежды почти не осталось, медики предложили родителям принять страшное решение - отключить аппаратуру. Сания не смогла с этим смириться и попросила дать ей время хотя бы до утра. И именно в ту ночь, словно услышав мамины молитвы, Бекарыс открыл глаза.

"Пластиковое окно было открыто, стояла москитная сетка, которая на деле никак не защищает, хотя создаёт иллюзию безопасности. Кажется, будто она способна удержать ребёнка. А блокираторы и решётки тогда не были так распространены. Мы даже подумать не могли , что Бекарыс может залезть на подоконник. Он же был такой маленький. Всю нашу жизнь изменили какие-то 5-10 минут", - не скрывает женщина.

К сожалению, на этом чудо не закончилось. Выход из комы не обернулся мгновенным выздоровлением: Бекарыс долгое время оставался в вегетативном состоянии. Семье предстоял долгий и изнурительный путь - лечение, постоянные курсы реабилитации, борьба за каждое малейшее улучшение. Государственной поддержки хватало лишь на один курс в год, тогда как ребёнку требовалась непрерывная терапия и круглосуточный уход. Чтобы быть рядом с сыном и заботиться о нём, Сании пришлось оставить работу.

"Официально работать я больше не могла. В итоге решила попробовать клининг. Дала объявление и начала брать заказы. Обычно работала по 2–3 часа в день, а если попадались большие объёмы - убиралась по выходным, когда дети были под присмотром", - говорит Сания Рахимова.

После трагедии молодой женщине с большим трудом удалось найти в себе силы продолжать жить дальше. Ей пришлось не только бороться за здоровье сына, но и пережить волну общественного осуждения. В её адрес звучали жестокие слова: "мать-кукушка", "не досмотрела", "оставила детей". Эти обвинения больно ранили, но Сания старалась не опускать руки - ради Бекарыса и всей своей семьи.

"Осуждать легко. Но каждый родитель, даже самый заботливый, не застрахован. Кастрюля на плите, кипяток, розетки - дети везде находят опасность. Тем более пластиковые окна сейчас везде, это модно, удобно. Но вместе с ними пришла новая беда - падения детей", - говорит Сания Рахимова.

Принять случившееся оказалось невероятно сложно. Семья была на грани распада - боль, чувство вины и отчаяние подтачивали отношения. В какой-то момент Сания осознала: так больше нельзя. Постоянные упрёки и слёзы не вернут прошлое, не исцелят сына и не помогут другим детям, которые тоже нуждаются в её любви и заботе.

"Все мои мысли были об одном. Я постоянно плакала, но в какой-то момент поняла: дети всё видят. Глядя на меня, они чувствовали себя виноватыми, что не углядели. Я не знала, как справиться с этим. Мужу тоже было тяжело. Я винила его, он винил меня. Он говорил: "Ты виновата, надо было сидеть дома с детьми". А я в ответ винила его: "Если бы ты хорошо зарабатывал, мне бы не пришлось выходить на работу". Потом сели, поговорили. Я сказала, что или мы вместе идём дальше, или разводимся", - признается женщина.

Семью удалось сохранить, но лечение Бекарыса требовало немалых средств, поэтому Сания продолжала подрабатывать - пока муж был дома с детьми, она убирала чужие квартиры. В один из выходных помочь маме решил и старший сын Арулат. Подросток носил воду, протирал пыль, помогал наравне со взрослыми. За целый день тяжелой работы им заплатили всего 5 тысяч тенге.

Вечером Санию пригласили на семейное торжество. После дня уборки она чувствовала себя уставшей и неопрятной. Решила сделать маникюр и пригласила мастера на дом. Арулат наблюдал за процессом со стороны. Когда мастер закончила работу, а Сания отдала ей те самые 5 тысяч тенге, которые они с сыном заработали за целый день, мальчик не смог сдержать эмоций.

"Мы с утра до вечера трудились, чтобы получить эти деньги, а она пришла, поработала всего пару часов и получила столько же… Лучше я сам научусь делать маникюр, чтобы ты больше не тратилась", - сказал он маме.

Сания тогда восприняла его слова как детскую шутку - Арулату было всего 11 лет. Но мальчик оказался серьёзен. Он прошёл обучение, освоил профессию и свои первые заработанные деньги отдал маме - на реабилитацию младшего брата.

"Мы собирались на лечение в Кыргызстан. В местных больницах, результатов не было, а там появились положительные сдвиги. Перед поездкой Арулат отдал мне накопленные 40 тысяч тенге. Этого хватило на дорогу туда и обратно", - вспоминает Сания Рахимова.

Сания - невероятно сильная женщина. Пережив тяжёлую трагедию, она сумела взять себя в руки, не сломаться и продолжила бороться за жизнь младшего сына. Она искала врачей, возила Бекарыса на реабилитации, делала всё возможное, чтобы дать ему шанс на будущее. При этом Сания не забывала и о других своих детях: поддержала старшего сына, когда тот всерьёз увлёкся, казалось бы, нетипичным для мальчика занятием - маникюром.

Сегодня Арулат уже сам обучает других мастеров и достаточно известен в своей сфере. Недавно семья решилась на большой шаг - переезд из Экибастуза в Астану. Сейчас они обживаются на новом месте, стараясь строить жизнь заново.

Состояние Бекарыса остаётся стабильным, но с рисками. Иногда случаются резкие ухудшения. Полностью вылечить мальчика невозможно — можно лишь поддерживать его здоровье и не допускать осложнений. Каждая пропущенная реабилитация грозит ухудшением. И семья понимает: при таком диагнозе в любой момент они могут потерять сына навсегда.

"Раньше окна были деревянные, с форточками. А потом появились пластиковые - красивые, удобные. Когда их начали устанавливать, у нас даже мысли не возникало, что обычная москитная сетка - это не защита. Позже появились блокираторы, тросики, замки, специальные решётки. Но когда случилась наша трагедия, они не были распространены. Сейчас все это доступно, и я всем говорю - нужно беречь детей. Неважно, какой у вас этаж. Даже падение с первого этажа может закончиться трагедией", - предостерегла Сания Рахимова.

Сегодня проблема падений детей с высоты актуальна не только для Павлодарской области - подобные трагедии происходят по всей стране. Несколько лет назад в Казахстане даже решили детально изучить опыт Нью-Йорка по предотвращению таких случаев.

Статистика тревожит: только в одной Павлодарской области за последние пять лет из окон выпали около 50 детей. Фактически это две полные группы детского сада.