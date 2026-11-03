Цена искусственного интеллекта: хватит ли Казахстану электричества для гигантских дата-центров?

Казахстан намерен стать одним из крупнейших цифровых центров Центральной Азии. В Экибастузе планируют построить «Долину центров обработки данных» мощностью до одного гигаватта, где будут работать серверы, облачные платформы и системы искусственного интеллекта. Развитие такой инфраструктуры открывает новые возможности для привлечения инвестиций и технологических компаний, но одновременно увеличивает потребность в электроэнергии. Насколько отечественная энергосистема готова к масштабным цифровым проектам и какие мощности планируется ввести в ближайшие годы – разбиралась корреспондент BAQ.KZ.

Проблему энергоснабжения на фоне стремительного развития цифровых технологий поднял Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Послании народу страны от 28 октября 2026 года.

«Для страны с развивающейся индустрией, строительством, агропромышленным комплексом, и главное – с планом тотальной цифровизации экономики и внедрения искусственного интеллекта во все сферы общественной жизни, и, следовательно, строительства ЦОДов – этот объем производимой электроэнергии катастрофически недостаточен», - заявил Глава государства.

Президент поставил задачу к 2029 году добиться устойчивого энергопрофицита. На этом фоне строительство крупного вычислительного комплекса в Экибастузе ставит вопрос о том, насколько быстро развитие энергетики сможет поспевать за растущими потребностями цифровой отрасли.

Один гигаватт для искусственного интеллекта

В Казахстане активно развивается инфраструктура для искусственного интеллекта. Один из наиболее масштабных проектов – «Долина центров обработки данных» в Экибастузе Павлодарской области.

Проект планируется реализовать в районе Экибастузской ГРЭС-1. Первоначально под него предусмотрено 200 гектаров земли, в дальнейшем территорию могут расширить до 1 300 гектаров.

Для обеспечения будущего комплекса электроэнергией предусмотрено развитие сетевой инфраструктуры, включая строительство линий электропередачи и подстанций. Начальная мощность инфраструктуры оценивается в 300 мегаватт с перспективой увеличения до одного гигаватта.

Общий объем инвестиций, который рассчитывают привлечь в проект, оценивается в 30 миллиардов долларов. Также предполагается создание около 500 высококвалифицированных рабочих мест.

О масштабах будущего комплекса в эксклюзивном интервью подкасту Trend Talk с Анелей Өсерхан рассказал вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Досжан Мусалиев.

«Мощность этого проекта, возможно, будет достигать до 1 гигаватта. Это очень большая мощность по меркам вот этих дата-центров», – отметил Досжан Мусалиев.

По его словам, строительство началось в 2026 году. Первый крупный проект рассчитан примерно на 300 мегаватт. Первую очередь мощностью около 50 мегаватт планируют завершить к середине 2027 года, следующую – во второй половине того же года.

Вице-министр также сообщил о переговорах с международными технологическими компаниями, заинтересованными в развитии цифровой инфраструктуры Казахстана.

«В будущем мы ожидаем, что там это будет прямо полноценная долина цодов», – рассказал он в интервью Trend Talk.

Таким образом, Казахстан рассчитывает создать масштабную вычислительную инфраструктуру, способную обслуживать облачные сервисы, системы искусственного интеллекта и международные цифровые проекты.

Вместе с развитием этой отрасли возрастает и потребность в надежном энергоснабжении.

Сколько электроэнергии потребуется дата-центрам?

Центры обработки данных работают круглосуточно. Электричество необходимо для серверов, вычислительных процессоров, систем охлаждения, сетевого оборудования и резервной инфраструктуры.

Особенно высокие требования предъявляются к дата-центрам, предназначенным для работы с искусственным интеллектом. Обучение и эксплуатация крупных ИИ-моделей требуют значительных вычислительных ресурсов.

Чтобы оценить потенциальную нагрузку, можно провести расчет на основе заявленной мощности проекта в Экибастузе.

Если комплекс будет непрерывно потреблять один гигаватт электроэнергии в течение года, общий расход составит 8,76 миллиарда киловатт-часов.

Для сравнения, по данным KEGOC, в 2025 году весь Казахстан потребил около 124,6 миллиарда киловатт-часов электроэнергии.

Таким образом, один комплекс при круглогодичной нагрузке в один гигаватт теоретически мог бы потреблять около 7% от всего объема электроэнергии, использованной Казахстаном в 2025 году.

При этом речь идет о расчетном сценарии. Реальное потребление будет зависеть от фактической загрузки комплекса, конфигурации оборудования, систем охлаждения и других технических параметров.

Для понимания масштабов можно рассмотреть несколько вариантов:

50 мегаватт – около 438 миллионов киловатт-часов в год;

300 мегаватт – около 2,63 миллиарда киловатт-часов;

один гигаватт – около 8,76 миллиарда киловатт-часов.

Расчет произведен при условии непрерывной нагрузки на указанную мощность в течение 8 760 часов в год.

Даже первая крупная очередь комплекса потребует значительных энергетических ресурсов. Поэтому развитие цифровой инфраструктуры напрямую связано с планами модернизации энергосистемы Казахстана.

Как Казахстан готовит энергосистему к росту потребления

Согласно данным KEGOC, в 2025 году производство электроэнергии в Казахстане составило около 123,1 миллиарда киловатт-часов, тогда как потребление достигло 124,6 миллиарда.

Разница составила примерно 1,5 миллиарда киловатт-часов. Недостающие объемы покрывались в том числе за счет перетоков электроэнергии из России.

При этом внутреннее потребление продолжает увеличиваться. По итогам 2025 года оно выросло на 3,8% по сравнению с предыдущим годом.

Рост связан с развитием промышленности, инфраструктуры, увеличением бытового потребления и появлением новых энергоемких проектов.

Наиболее высокая нагрузка на энергосистему традиционно приходится на осенне-зимний период.

По прогнозам KEGOC, в отопительный сезон 2026–2027 годов максимальная нагрузка может достигнуть 18 200 мегаватт. Это на 480 мегаватт больше, чем в предыдущем сезоне.

Дополнительное внимание уделяется южной энергетической зоне, где потребление превышает собственные возможности генерации. Недостающие объемы передаются из других регионов страны по электрическим сетям.

Для обеспечения растущего спроса Казахстан реализует проекты по строительству электростанций, модернизации действующих объектов и развитию сетевой инфраструктуры.

Появление крупных центров обработки данных делает эту работу еще более актуальной.

Важно учитывать, что годовой баланс электроэнергии и доступность мощности в часы максимальной нагрузки – разные показатели. Даже при достаточном объеме производства за год энергосистема должна обеспечивать стабильное электроснабжение потребителей в каждый конкретный момент.

Для дата-центров надежность особенно важна, поскольку серверы и вычислительное оборудование рассчитаны на непрерывную работу.

Когда Казахстан сможет обеспечить растущий спрос?

В Министерстве энергетики рассчитывают, что благодаря реализации новых энергетических проектов Казахстан сможет увеличить производство электроэнергии и сформировать необходимый резерв мощности.

Согласно прогнозному балансу на 2026–2032 годы, спрос на электричество продолжит расти. При этом ожидается и существенное увеличение объемов генерации.

По прогнозам ведомства, в 2026 году потребление электроэнергии составит около 127,9 миллиарда киловатт-часов, а производство – 126,5 миллиарда.

В 2027 году ожидается изменение баланса: производство может достичь 134,1 миллиарда киловатт-часов при потреблении 132,8 миллиарда.

К 2030 году объем производства, согласно прогнозу, должен увеличиться до 173,8 миллиарда киловатт-часов, а потребление – до 150,7 миллиарда.

Таким образом, в перспективе энергетическая система страны может получить значительный запас электроэнергии для обеспечения промышленности, бизнеса и новых технологических проектов.

Однако реализация этих прогнозов зависит от своевременного строительства и ввода новых генерирующих мощностей.

По информации Правительства, за девять месяцев 2026 года в Казахстане произведено 91,7 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В течение 2026 года также запланирован ввод около 2,4 гигаватта традиционных энергетических мощностей.

Среди основных проектов – модернизация Алматинских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, строительство парогазовой установки в Туркестанской области и расширение Атырауской ТЭЦ.

Эти меры направлены на повышение надежности энергоснабжения и создание условий для дальнейшего экономического роста.

При этом для крупных дата-центров важен не только общий объем электроэнергии в стране, но и наличие необходимых мощностей непосредственно в районе размещения объекта, а также возможности электрических сетей.

Почему для ИИ-кластера выбрали Экибастуз?

Экибастуз считается одним из главных энергетических центров Казахстана.

Здесь расположена ГРЭС-1 – одна из крупнейших электростанций страны. После восстановления первого энергоблока ее установленная мощность достигла 4 040 мегаватт.

Наличие крупной энергетической инфраструктуры, развитых электрических сетей и промышленной базы создает условия для размещения энергоемких объектов, включая современные дата-центры.

Для сравнения, перспективная мощность инфраструктуры «Долины ЦОДов» в один гигаватт составляет почти четверть установленной мощности Экибастузской ГРЭС-1.

При этом установленная мощность станции не равнозначна свободному резерву электроэнергии. Электростанция уже обеспечивает действующих потребителей, а ее доступная мощность зависит от режима эксплуатации и технического состояния оборудования.

Поэтому для реализации проекта потребуется согласовать потребности дата-центров с действующим энергетическим балансом и планами развития сетей.

Еще одним важным направлением становится повышение энергоэффективности вычислительных комплексов. Современные технологии охлаждения и управления нагрузкой позволяют рациональнее использовать электроэнергию, что особенно актуально при масштабировании ИИ-инфраструктуры.

Искусственный интеллект увеличивает потребление электричества во всем мире

Развитие дата-центров становится одним из новых факторов роста мирового спроса на электроэнергию.

По оценкам Международного энергетического агентства, в 2025 году центры обработки данных во всем мире потребили около 485 тераватт-часов электроэнергии.

К 2030 году этот показатель может увеличиться примерно до 950 тераватт-часов, то есть почти вдвое.

Наиболее быстрыми темпами растет энергопотребление вычислительных комплексов, ориентированных на искусственный интеллект.

По данным агентства, в 2025 году потребление электроэнергии дата-центрами, специализирующимися на ИИ, увеличилось на 50%.

Эксперты связывают эту тенденцию с развитием генеративного искусственного интеллекта, увеличением мощности вычислительных процессоров и расширением использования цифровых сервисов.

При этом энергетическая инфраструктура требует более длительных сроков строительства, чем сами вычислительные центры.

Для обеспечения растущего спроса страны инвестируют в новые электростанции, развитие сетей, системы накопления энергии и повышение энергоэффективности.

Таким образом, Казахстан развивает свой ИИ-кластер на фоне глобальной тенденции, когда энергетика становится одним из важнейших условий технологической конкурентоспособности.

Что получит Казахстан от строительства дата-центров?

Развитие вычислительной инфраструктуры открывает возможности для формирования новых направлений экономики.

Крупные дата-центры необходимы для облачных вычислений, хранения информации, обучения и эксплуатации моделей искусственного интеллекта, а также предоставления цифровых услуг.

Помимо этого, Казахстан рассчитывает использовать свое географическое положение для развития международного транзита данных между Азией и Европой.

Одним из важных инфраструктурных проектов стала подводная волоконно-оптическая линия связи между Казахстаном и Азербайджаном через Каспийское море.

В интервью Trend Talk Досжан Мусалиев рассказал, что развитие такой инфраструктуры играет значительную роль в переговорах с международными технологическими компаниями.

«Одним из условий таких компаний тоже были вот строительство больших ЦОДов, именно вот такие маршруты, как через Каспий», – отметил вице-министр.

По его словам, Казахстан ведет переговоры с Amazon, Microsoft, Meta и другими крупными технологическими компаниями.

Развитие дата-центров может способствовать привлечению инвестиций, созданию квалифицированных рабочих мест, расширению цифрового экспорта и формированию собственной технологической инфраструктуры.

При этом успешность таких проектов будет зависеть от доступности энергоресурсов, телекоммуникационных каналов и подготовленных специалистов.

Хватит ли Казахстану электричества для развития ИИ?

Казахстан обладает значительным энергетическим и инфраструктурным потенциалом для развития искусственного интеллекта.

Строительство «Долины ЦОДов» в Экибастузе может стать важным шагом к формированию нового цифрового сектора экономики и привлечению международных инвестиций.

Согласно официальным прогнозам, уже с 2027 года Казахстан рассчитывает перейти к положительному годовому балансу производства и потребления электроэнергии. В дальнейшем ожидается увеличение объемов генерации.

При этом масштабные технологические проекты требуют соответствующего развития энергетической инфраструктуры. Запланированный ввод новых электростанций, модернизация действующих мощностей и расширение электрических сетей должны создать дополнительные возможности для обеспечения растущего спроса.

Отдельного внимания требует планирование нагрузки будущих дата-центров. Для точной оценки необходимо учитывать этапы ввода комплекса, фактическое энергопотребление и источники его обеспечения.

Насколько успешно Казахстан сможет объединить свой энергетический потенциал и цифровые технологии, станет одним из ключевых факторов конкурентоспособности страны в эпоху искусственного интеллекта.