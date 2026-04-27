Стоимость нефти марки Brent crude oil превысила отметку в $107 за баррель на фоне ухудшения ожиданий по переговорам между США и Ираном, передает BAQ.kz.

Как сообщает Reuters, в понедельник утром, 27 апреля, нефтяные котировки продолжили расти, поскольку надежды на возобновление мирных переговоров между сторонами заметно ослабли.

Фьючерсы на Brent подорожали на $2,16, или на 2,05%, достигнув $107,49 за баррель. В то же время американская нефть марки West Texas Intermediate выросла в цене до $96,17 за баррель, прибавив $1,77, или 1,88%.

Напомним, Иран передал США через посредников трехэтапную формулу переговоров. По информации телеканала Al Mayadeen, первый этап должен быть сосредоточен на прекращении войны и получении гарантий отказа от дальнейших военных действий против Ирана и Ливана.

В случае достижения договоренностей стороны должны будут перейти ко второму этапу, на котором будет обсуждаться, как управлять Ормузским проливом после окончания войны в координации с оманской стороной "для создания новой правовой системы", говорится в публикации. Переход на третий этап, связанный с обсуждением ядерной программы Ирана, не будет осуществлен без достижения соглашения по первому и второму этапам, утверждает телеканал.