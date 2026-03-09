Цена на газ в Европе превысила $800 за 1 тысячу кубометров
Цена поднялась настолько впервые с января 2023 года.
Сегодня 2026, 15:38
170Фото: Pixabay.com
Цена газа на бирже в Европе на открытии торгов выросла до около $820 за 1 тыс. куб. м, или 68,635 евро за МВт.ч., передает BAQ.KZ со ссылкой на Bloomberg.
Сообщается, что стоимость апрельского фьючерса на природный газ на хабе TTF в Нидерландах превысила $800 впервые с января 2023 года.
С начала дня рост котировок составил 30%.
Рост цен на газ в Европе начался с 28 февраля в связи с совместной операцией США и Израиля против Ирана.
