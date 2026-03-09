Цена на газ в Европе превысила $800 за 1 тысячу кубометров

Цена поднялась настолько впервые с января 2023 года.

Сегодня 2026, 15:38
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Сегодня 2026, 15:38
Сегодня 2026, 15:38
170
Фото: Pixabay.com

Цена газа на бирже в Европе на открытии торгов выросла до около $820 за 1 тыс. куб. м, или 68,635 евро за МВт.ч., передает BAQ.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что стоимость апрельского фьючерса на природный газ на хабе TTF в Нидерландах превысила $800 впервые с января 2023 года.

С начала дня рост котировок составил 30%.

Рост цен на газ в Европе начался с 28 февраля в связи с совместной операцией США и Израиля против Ирана.

Самое читаемое

Наверх