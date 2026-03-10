Цена на нефть марки Brent рухнула ниже 90 долларов за баррель
О резком обвале стоимость говорят мировые СМИ.
Сегодня 2026, 02:23
179Фото: freepik.com
Стоимость барреля нефти марки Brent рухнула ниже 90 долларов, передает BAQ.kz.
Меньше суток назад стоимость "черного золота" торговалась в пределах 119 - 120 долларов за баррель, впервые с июня 2022 года. А буквально пару часов назад цена колебалась в районе 99 долларов, после чего обвалилась до 83-х. На момент публикации стоимость барреля нефти этой марки скорректировалась и вышла на уровень 89 долларов.
