Стоимость барреля нефти марки Brent рухнула ниже 90 долларов, передает BAQ.kz.

Меньше суток назад стоимость "черного золота" торговалась в пределах 119 - 120 долларов за баррель, впервые с июня 2022 года. А буквально пару часов назад цена колебалась в районе 99 долларов, после чего обвалилась до 83-х. На момент публикации стоимость барреля нефти этой марки скорректировалась и вышла на уровень 89 долларов.