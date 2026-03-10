В Казахстане стоимость социального жилья в текущем году не изменится и останется ниже рыночных показателей. Цены на такие квартиры находятся под контролем государства и не зависят от внешних факторов, передает BAQ.KZ.

Об этом на брифинге в Правительстве Казахстана заявил министр промышленности и строительства страны Ерсаин Нагаспаев.

По его словам, государство продолжает удерживать стоимость социального жилья на фиксированном уровне, чтобы обеспечить доступность квартир для социально уязвимых категорий населения.

«В этом году мы увидим, что цена на социальное жилье не будет меняться. Она ниже рыночной цены и находится под жестким контролем государства. Здесь никаких изменений, никаких колебаний из-за внешних факторов не будет. Напомню, средняя стоимость такого жилья составляет около 350 тысяч тенге за квадратный метр», — отметил Ерсаин Нагаспаев.

При этом, по словам спикера, государство не вмешивается в ценообразование на рынке коммерческого жилья, которое строят частные компании.