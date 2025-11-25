Мировые цены на нефть в ближайшие два года могут снизиться более чем наполовину из-за растущего разрыва между спросом и предложением. Аналитики JPMorgan ожидают, что в 2025–2027 годах добыча нефти – прежде всего в США и среди других производителей вне ОПЕК+ – будет увеличиваться значительно быстрее спроса, что может привести к падению Brent до $30 за баррель, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на BusinessInsider.com.

Стоимость нефти уже сократилась на 15% с начала года. По оценке банка, текущая динамика отражает фундаментальный принцип рынка: при превышении предложения над спросом цены неизбежно движутся вниз.

Аналитики прогнозируют, что в 2025–2026 годах предложение нефти будет расти в три раза быстрее, чем спрос. Это создаст устойчивый структурный разрыв, который продолжит оказывать давление на рынок.

Аналитик JPMorgan Наташа Канева отмечает, что ключевым фактором увеличения поставок станет активность производителей вне ОПЕК+, прежде всего в США.

"Спрос стабильно превышает ожидания, но предложение растёт быстрее, особенно в Америке", – подчеркнула Канева в отчёте.

Согласно прогнозу JPMorgan, к концу 2027 года цена нефти Brent может упасть до 30 долларов за баррель по сравнению с текущими $63,50. Средняя цена в 2027 году, по оценкам, составит около 42 долларов.

Банк также прогнозирует избыток предложения: в 2026 году – 2,8 млн баррелей в сутки, в 2027 году – 2,7 млн баррелей. По мнению экспертов, вероятность вмешательства правительства США остаётся низкой, учитывая поддержку президентом Дональдом Трампом расширения нефтедобычи.

Канева не исключает, что дисбаланс может быть частично скорректирован, однако основная нагрузка по стабилизации рынка в любом случае ляжет на производителей.