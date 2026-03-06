Мировые цены на нефть в ближайшие годы могут постепенно снизиться примерно до 60 долларов за баррель, передает BAQ.KZ.

В первой половине 2026 года нефть может временно стоить дороже прежних ожиданий. На цены влияет напряженная ситуация на Ближнем Востоке и связанные с ней риски для мирового рынка энергоресурсов.

Однако в дальнейшем, по оценке экспертов, стоимость нефти будет постепенно снижаться по мере выравнивания баланса спроса и предложения на мировом рынке.

"В рамках базового сценария прогнозируется, что в первом полугодии цена на нефть марки Brent будет временно выше прошлых предпосылок на фоне сохраняющихся высоких цен, связанных с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении Национального банка Казахстана.

При этом ожидается, что в среднем в 2026 году цена нефти составит около 66,3 доллара за баррель.

В дальнейшем рынок может перейти к более умеренным ценам.

"В дальнейшем предполагается постепенное снижение цены нефти до уровня около 60 долларов США за баррель исходя из баланса мирового спроса и предложения", - отмечается в прогнозе.

По оценкам аналитиков, в последующие годы цена может стабилизироваться примерно на этом уровне. Это означает, что после нынешнего периода геополитической напряженности нефтяной рынок может вернуться к более спокойной динамике.

Такой прогноз используется при формировании базового экономического сценария и оценке будущего роста экономики.