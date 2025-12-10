Мировые нефтяные рынки вновь рискуют войти в период турбулентности. Аналитики JPMorgan предупреждают: уже к 2027 году цена Brent может снизиться более чем вдвое – до 30–40 долларов США за баррель. Для Казахстана, где до половины экспортной выручки формируется за счёт нефти, такие колебания могут стать серьёзным испытанием. Корреспондент BAQ.KZ узнала, как страна переживала прошлые нефтяные шоки и какие риски несёт новый прогноз.

Когда нефть росла – и как это отражалось на Казахстане

После падения мировых цен на нефть в 2015 году экспортные доходы Казахстана сократились почти наполовину. Тенге перешёл к свободному плаванию и за несколько месяцев ослаб более чем на 30%, инфляция выросла до 13–14%, а бюджет столкнулся с дефицитом. На этом фоне страна отказалась от госрегулирования цен на бензин, и внутренние цены стали напрямую зависеть от валютного курса и мировых котировок.

В 2017–2019 годах ситуация стабилизировалась. Рост мировых цен до 60–70 долларов США и запуск Кашагана вновь поддержали экономику: ВВП вырос, тенге укрепился, Национальный фонд начал пополняться.

Пандемия 2020 года вновь ударила по нефтяному рынку: цены опускались ниже 20 долларов США. Казахстан впервые за годы вошёл в рецессию, бюджет ощутил дефицит, курс тенге ослаб, и государству пришлось активнее использовать средства Национального фонда.

В 2021–2022 годах цены на нефть поднимались выше 100 долларов США, что обеспечило рекордный приток валюты, но одновременно ускорило инфляцию почти до 20%. Несмотря на то, что Казахстан добывает нефть, бензин продолжил дорожать – в том числе из-за девальвации и перехода к рыночному ценообразованию на ГСМ.

Что предсказывает JPMorgan: избыток нефти и риск падения до 30 долларов США

По данным JPMorgan, мировой рынок может столкнуться с крупным структурным профицитом. В 2026–2027 годах избыток предложения способен достигнуть 2,7–2,8 млн баррелей в сутки. Причины – рекордный рост добычи в США, Бразилии, Канаде и Гайане, ослабление дисциплины ОПЕК+ и замедление мирового спроса.

Если эти тенденции сохранятся, цены могут опуститься в район 30 долларов США за баррель. Базовый же прогноз JPMorgan более умеренный – около 57 долларов США за баррель в 2027 году. Однако экспертное сообщество воспринимает прогноз осторожно.

"Я не верю, что нефть опустится до 30–40 долларов США. Для этого нет фундаментальных условий. Ситуация на рынке сегодня формируется под влиянием геополитики, а она остаётся крайне нестабильной", - пояснил председатель Совета Petrocouncil Асылбек Джакиев.

По его словам, длительные конфликты, санкционная политика и неопределённость на Ближнем Востоке будут удерживать рынок от резких провалов.

"ОПЕК+ продолжит контролировать добычу. Саудовская Аравия и другие крупные производители не допустят обвала цен – это никому не выгодно", - отмечает он.

Что будет с Казахстаном, если нефть подешевеет

Для сбалансированного бюджета Казахстану необходима нефть не дешевле 70–75 долларов США за баррель. При Brent в районе 40 долларов США государство столкнётся с сокращением нефтяных доходов и ростом дефицита. Правительству придётся использовать резервы Национального фонда, замораживать часть инвестпроектов и пересматривать расходы.

"Почти 50% доходов республиканского бюджета формируется за счёт нефтегазового сектора. Если нефть подешевеет до 40 долларов США и останется там надолго, неизбежно последует секвестр бюджета. Это напрямую почувствует каждый гражданин", - подчеркнул Асылбек Джакиев.

Падение нефтяных цен скажется и на курсе тенге. Исторически при снижении цен национальная валюта ослабевает, что делает импорт дороже и ускоряет инфляцию.

Удешевление нефти ударит по внешней торговле: экспортные поступления уменьшатся, а импорт поначалу останется высоким, что может вернуть страну к отрицательному торговому балансу, как в 2015 году. При этом инвестиционная активность в нефтедобыче тоже может замедлиться.

"В случае длительного снижения цен компании будут сворачивать расширение добычи, оптимизировать расходы. Это уже проходили – сокращаются сервисные контракты, откладываются новые проекты", - рассказал эксперт.

При этом падение мировых цен не означает, что бензин в Казахстане подешевеет. Девальвация тенге и рыночная модель ценообразования могут удерживать или даже повышать стоимость топлива.

Мнение эксперта: от геополитики до перспектив отрасли

Асылбек Джакиев считает, что мировой нефтяной рынок слишком неоднороден, чтобы ожидать резкого и продолжительного падения цен. Он отмечает, что перераспределение российских объёмов на рынки Индии и Китая, рост добычи на Ближнем Востоке и планы крупных производителей также влияют на баланс.

"Саудовской Аравии нужны высокие цены – страна реализует мегапроекты на сотни миллиардов долларов США. Ни она, ни другие ключевые игроки не заинтересованы в дешёвой нефти", - объясняет он.

Говоря о Казахстане и его участии в ОПЕК+, эксперт подчёркивает важность сохранения сотрудничества.

"Для нас ОПЕК+ – инструмент поддержания стабильных цен. Хотя Казахстан добывает лишь около 2% мировой нефти, участие в механизме важно с точки зрения предсказуемости рынка", - отмечает он.

Но при этом Джакиев напоминает: Казахстан сталкивается со структурными ограничениями экспортной инфраструктуры.

"Даже если развивать альтернативные маршруты, через Актау можно вывести максимум 5–7 млн тонн. Основной поток всё равно будет идти через КТК – это самый дешёвый маршрут", - пояснил он.

По мнению эксперта, устойчивость отрасли будет зависеть от поиска новых месторождений и модернизации старых.

"За 30 лет мы не открыли крупных новых месторождений. Все основные – Тенгиз, Кашаган, Карачаганак – известны ещё со времён СССР. Нам нужна геологоразведка и новые технологии, иначе добыча будет постепенно снижаться", - подытожил он.

Что делать Казахстану: уроки прошлых кризисов

Каждый нефтяной шок – от 2015 года до пандемии – показал: экономика страны остаётся уязвимой. Несмотря на наличие инструментов стабилизации – Национального фонда, плавающего курса тенге, опыта антикризисного управления и роста несырьевого экспорта – зависимость всё ещё слишком высока.

Главный вывод остаётся неизменным: Казахстану необходимо ускорять диверсификацию экономики. Пока курс тенге, бюджет и инвестиции зависят от одного сырьевого товара, страна будет чувствительна к любым колебаниям мирового рынка.

Прогноз JPMorgan – не приговор, но предупреждение. Мир входит в эпоху, где предложение нефти растёт быстрее, чем спрос. Для Казахстана это означает необходимость готовиться к периоду "дешёвой нефти" уже сегодня. И чем быстрее экономика научится жить не только за счёт сырья, тем увереннее страна пройдёт новый цикл нефтяной волатильности.