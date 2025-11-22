Работа Фриды Кало установила новый мировой рекорд: El sueño (La cama) продана на Sotheby’s за 54,7 млн долларов — самая дорогая картина, написанная женщиной, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bild. Пяти­минутное соперничество двух коллекционеров подняло стоимость до исторического максимума. Для сравнения: в 1980 году эта же работа ушла всего за 51 тысячу долларов.

Картина 1940 года отражает личную историю художницы: Кало изобразила себя спящей под балдахином, а над ней — скелет с цветами и динамитом — символ тревожной близости смерти и одновременно внутренней силы. Болезни и последствия аварии на автобусе надолго приковали её к постели, где она и начала писать свои самые сильные работы.

В Sotheby’s отметили, что рекорд Кало — шаг вперёд в признании женщин-художниц на глобальном арт-рынке. Новый результат значительно превзошёл прежний рекорд Джорджии О’Киф, чья картина Jimson Weed/White Flower No.1 была продана за 44 миллиона долларов.