В Казахстане потребители всё чаще сталкиваются с ситуациями, когда стоимость товаров и услуг зависит от способа оплаты: при расчёте наличными цена ниже, чем при оплате банковской картой. В Комитете по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции напоминают, что такие действия нарушают закон, передает BAQ.KZ.

Согласно Закону РК "О платежах и платежных системах", продавцы обязаны продавать товары по одинаковой цене, независимо от способа оплаты. Также закон "О защите прав потребителей" обязывает продавца реализовывать товар по цене, указанной на ярлыке.

Если покупатель сталкивается с повышенной ценой при оплате картой, он имеет право подать претензию продавцу и требовать возмещения. В случае отсутствия ответа в течение десяти дней или отказа устранить нарушение, потребитель может обратиться в уполномоченные государственные органы. Для подтверждения нарушений рекомендуется сохранять чеки, фото, видео и аудиозаписи.

Пример из практики: в Восточно-Казахстанской области туристическое агентство при продаже авиабилетов начисляло 3% сверх цены при оплате наличными. После обращения потребителя и проведения внеплановой проверки департаментом торговли агентство было оштрафовано и обязано вернуть переплату.

Таким образом, государственные органы защищают права потребителей и напоминают о недопустимости установления разных цен в зависимости от способа оплаты.