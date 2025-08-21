Цена товара не должна зависеть от способа оплаты — Минторговли
Казахстанцев предупреждают о незаконной наценке при оплате картой.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане потребители всё чаще сталкиваются с ситуациями, когда стоимость товаров и услуг зависит от способа оплаты: при расчёте наличными цена ниже, чем при оплате банковской картой. В Комитете по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции напоминают, что такие действия нарушают закон, передает BAQ.KZ.
Согласно Закону РК "О платежах и платежных системах", продавцы обязаны продавать товары по одинаковой цене, независимо от способа оплаты. Также закон "О защите прав потребителей" обязывает продавца реализовывать товар по цене, указанной на ярлыке.
Если покупатель сталкивается с повышенной ценой при оплате картой, он имеет право подать претензию продавцу и требовать возмещения. В случае отсутствия ответа в течение десяти дней или отказа устранить нарушение, потребитель может обратиться в уполномоченные государственные органы. Для подтверждения нарушений рекомендуется сохранять чеки, фото, видео и аудиозаписи.
Пример из практики: в Восточно-Казахстанской области туристическое агентство при продаже авиабилетов начисляло 3% сверх цены при оплате наличными. После обращения потребителя и проведения внеплановой проверки департаментом торговли агентство было оштрафовано и обязано вернуть переплату.
Таким образом, государственные органы защищают права потребителей и напоминают о недопустимости установления разных цен в зависимости от способа оплаты.
Самое читаемое
- Казахстанцы сравнили зарплаты с другими странами и потребовали поднять МЗП
- Миллиарды уходят в республику: почему Усть-Каменогорск застрял в советском облике
- Трагедия в Урджаре: погибшие дети были в гостях у бабушки
- Блогер Аксултан Калиев принёс публичные извинения родителям детей с ДЦП
- Перевозка чужой посылки обернулась уголовным делом для казахстанца