Вопрос о том, как сохранить и приумножить сбережения, для казахстанцев остается особенно актуальным. За последний год цена на золото в стране выросла почти на 70% и достигла 67 966 тенге за грамм. На фоне этой динамики многие задумались: выгоднее хранить деньги в долларах или в золоте? Чтобы ответить на этот вопрос, журналист BAQ.KZ обратился к эксперту Айбару Олжаю.

По словам специалиста, золото традиционно считается инструментом, стабилизирующим экономику. Не случайно многие центральные банки мира хранят часть своих резервов именно в этом металле. Так, в августе совокупные золотые запасы мировых центробанков увеличились еще на 15 тонн - об этом говорится в отчете Всемирного совета по золоту (World Gold Council).

Казахстан также придерживается собственной стратегии в сфере золотых резервов. Еще двадцать лет назад действовало правило: около половины золотовалютных активов страны должны быть в золоте. Позднее эта доля снизилась, и Казахстан стал активнее продавать металл. Однако сейчас ситуация изменилась. В условиях роста мировых цен на золото страна вновь начала наращивать свои запасы в рамках инвестиционной стратегии.

Внутренний рынок и добыча золота

Одним из преимуществ Казахстана эксперт называет наличие собственных добывающих предприятий - таких как "Казахалтын" и "Алтыналмас". Эти компании обязаны сдавать добытое золото Национальному банку, который выкупает его за тенге.

"После покупки золота Национальный банк рассчитывает его долларовую стоимость и обменивает соответствующую сумму долларов на тенге на Казахстанской фондовой бирже. Это позволяет не допустить избыточного роста денежной массы и эффективно пополнять золотовалютные резервы страны. Когда мировая цена на золото растет, увеличивается и стоимость казахстанских резервов. При благоприятных условиях банк может продать золото на внешнем рынке по выгодной цене - все зависит от инвестиционной стратегии государства", — поясняет эксперт.

По словам Айбара Олжая, за последние два года золото стало одним из самых доходных инвестиционных направлений.